CHP kurultayında usulsüzlük davasında ara karar çıktı! İşte mahkemenin tanık ve tutanak kararı

Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da yer aldığı 12 sanıklı davada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bir sonraki celsesi 21 Ekim 2026 tarihine ertelendi.

ANKARA 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN KRİTİK ARA KARAR

Davanın 8’inci duruşmasında heyet dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için şu kararları aldı:

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ifade veren Nezahat Kurt’un beyanlarına ait resmi celse tutanağının temin edilerek dava dosyasına eklenmesine hükmedildi.

Dosya kapsamında dinlenmesine karar verilen tanıkların, davanın esasına ilişkin beyanlarının alınması amacıyla bir sonraki celsede hazır bulundurulması kararlaştırıldı.

Mahkeme heyeti, toplanacak yeni deliller ve tanık dinleme işlemleri doğrultusunda 8'inci celsenin 21 Ekim 2026 günü görülmesini karara bağladı.

12 SANIK USULSÜZLÜK İDDİALARIYLA HAKİM KARŞISINDA

Siyasi kulislerin de yakından izlediği davanın arka planı:

CHP'nin genel başkanlık yarışının yaşandığı 38'inci Olağan Kurultayı'nda oy kullanımı ve delege iradesine müdahale gibi usulsüzlük iddiaları üzerine açılan kamu davası Ankara'da görülüyor.

Ekrem İmamoğlu ile birlikte toplam 12 sanığın yargılandığı dava dosyasında usulsüzlük iddialarına dayanak gösterilen teknik incelemeler ve tanık ifadeleri değerlendirilmeye devam ediyor.