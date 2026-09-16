CHP kurultayında usulsüzlük davasında ara karar çıktı! İşte mahkemenin tanık ve tutanak kararı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davasında yargılama sürüyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
CHP kurultayında usulsüzlük davasında ara karar çıktı! İşte mahkemenin tanık ve tutanak kararı
Yayınlanma:

 Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da yer aldığı 12 sanıklı davada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bir sonraki celsesi 21 Ekim 2026 tarihine ertelendi.

ANKARA 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN KRİTİK ARA KARAR

Davanın 8’inci duruşmasında heyet dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için şu kararları aldı:

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ifade veren Nezahat Kurt’un beyanlarına ait resmi celse tutanağının temin edilerek dava dosyasına eklenmesine hükmedildi.
Dosya kapsamında dinlenmesine karar verilen tanıkların, davanın esasına ilişkin beyanlarının alınması amacıyla bir sonraki celsede hazır bulundurulması kararlaştırıldı.
Mahkeme heyeti, toplanacak yeni deliller ve tanık dinleme işlemleri doğrultusunda 8'inci celsenin 21 Ekim 2026 günü görülmesini karara bağladı.

12 SANIK USULSÜZLÜK İDDİALARIYLA HAKİM KARŞISINDA

Siyasi kulislerin de yakından izlediği davanın arka planı:

CHP'nin genel başkanlık yarışının yaşandığı 38'inci Olağan Kurultayı'nda oy kullanımı ve delege iradesine müdahale gibi usulsüzlük iddiaları üzerine açılan kamu davası Ankara'da görülüyor.
Ekrem İmamoğlu ile birlikte toplam 12 sanığın yargılandığı dava dosyasında usulsüzlük iddialarına dayanak gösterilen teknik incelemeler ve tanık ifadeleri değerlendirilmeye devam ediyor.

Döner alırken bu yazıya dikkat! Sucuk, pastırma ve dönerde standartlar sil baştanDöner alırken bu yazıya dikkat! Sucuk, pastırma ve dönerde standartlar sil baştanYurt
Dolar ve euro güne yükselişle başladı! İşte 16 Eylül anlık kurlarDolar ve euro güne yükselişle başladı! İşte 16 Eylül anlık kurlarEkonomi
chp kurultay
Günün Manşetleri
Kurtlar Vadisi Pusu hakkında FETÖ incelemesi!
Ankara'da FETÖ'ye şafak baskını!
Usulsüzlük davasında ara karar çıktı!
Sucuk, pastırma ve dönerde standartlar sil baştan
Sigara kağıdında yeni dönem başladı!
İstanbul'da kırmızı bülten operasyonu!
MİT koordinesinde dev siber operasyon
İstanbul ve Ankara dahil gök gürültülü fırtına geliyor
Sedat Ünal cinayetinde 18 yıl sonra 4 tutuklama
Bakan Çiftçi: "Peşlerini asla bırakmayacağız"
Çok Okunanlar
İstanbul ve Ankara dahil gök gürültülü fırtına geliyor İstanbul ve Ankara dahil gök gürültülü fırtına geliyor
Altın fiyatları düşecek mi, çıkacak mı? İşte 16 Eylül güncel altın fiyatları Altın fiyatları düşecek mi, çıkacak mı? İşte 16 Eylül güncel altın fiyatları
Akaryakıtta çifte zam şoku! Benzinden sonra motorine de zam geldi: 16 Eylül güncel pompa fiyatları Akaryakıtta çifte zam şoku! Benzinden sonra motorine de zam geldi: 16 Eylül güncel pompa fiyatları
9 Milyon 800 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 9 Milyon 800 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
Bergama'da salgın paniği! Bergama'da salgın paniği!