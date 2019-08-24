Terörle bağlantılı HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasına CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz tepki gösterdi. CHP'li Yılmaz, "HDP bizim kardeş partimizdir. Devrimci bir partidir. Her daim arkasında durmaya, yanlarında olmaya hazırız" dedi. CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz'ın açıklaması tartışma yarattı. Vatan Partisi Gebze İlçe Yönetimi, açıklama yaparak Yılmaz'ı kınadı. Açıklamada, "Bölücü, terörist bir parti Atatürk'ün kardeşi olamaz. Bu terör kardeşliği, Amerikan kardeşliğidir. Atatürkçü CHP'li vatanseverler bu açıklamayı reddetmelidir. HDP'li belediyeler, PKK'lıları belediye kadrolarında görevlendirmişler, parasal olarak beslemişlerdir. Bu durumdaki partiyi, CHP kardeş ve devrimci parti ilan edemez." denildi

Diyarbakır, Van ve Mardin’de HDP’li belediye başkanlarının görevden alınıp yerine kayyım atanmasına CHP'den tepkiler gelmeye devam ediyor.



Dün akşam 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda yapılacak olan ancak polisin yoğun önlem ve baskılarından ötürü HDP Gebze İlçe Örgütü’nde gerçekleşen basın açıklamasına katılan CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, “HDP bizim kardeş partimizdir. Devrimci bir partidir. Her daim arkasında durmaya, yanlarında olmaya hazırız. Bundan sonra bütün demokrasi güçlerinin eylemlerinde tekrar bir araya geleceğiz. Birlikte mücadele edip AKP faşizmine kesinlikle yenilmeyeceğiz” dedi.



Yılmaz şunları kaydetti:



'AKP HÜSRANIN İNTİKAMINI ALIYOR'



“AKP büyük hüsranın acısını, intikamını almaktadır. Çünkü HDP, demokratik bir tavır içerisinde, CHP’nin belediye başkanlıklarını Türkiye’nin tamamında neredeyse açık, aleni ve devrimci bir duruşla desteklemiştir. Türkiye’nin bütün illerinde Kürt seçmenlerimize, yurttaşlarımıza karşı yapılan saldırının ana nedenlerinde bu yatmaktadır. Çünkü geleceğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış bir AKP var. Tabi ki bizler bundan sonraki süreçte de geçmişte yaptığımız birlikteliği, beraberliği bundan sonraki süreçte de yürüteceğiz.



'HEPSİ YURTSEVER '



Bu salondaki insanların hepsini ismen olmasa da simaen tanıyorum. Eminim ki hepsi yurtsever insanlardır. Bu ülkenin Kürt ve Türk halkı kardeştir ve birlikte yaşamdan yana tavır koymaktadırlar. Ancak bilerek, bilinçli olarak, isteyerek Türkiye’de yaratılmak istenen bir kaosu HDP ve Kürt halkı üzerinden yürütmeye çalışmaktadırlar.



'BU TEZGAHA DÜŞMEYECEĞİZ'



Bu ülkede faşizm 12 Eylül öncesi ne ise bugün de aynıdır. Rize’de de faşizm aynı devrimcilerin üzerine kurşun sıkmıştır. Kurşunları, tankları, tüfekleri ile ezmiştir bizleri. Bugün de aynı şeyi yapıyorlar ama bugün daha ziyade Kürt halkı üzerinde aşırı derecede baskı unsuru oluşturmaya çalışıyorlar. Amaç AKP iktidarının Türkiye’de yaratacağı kaosun ve iç savaşın mümessili olarak HDP’yi göstermektir. Sorumlusu olarak Kürt halkını göstermektir. Bu tezgaha, bu oyuna düşmeyeceğiz.



'HEP BERABER KINIYORUZ'



Biz devrimciler, yurtseverler kesinlikle provokatif olaylara meyil vermeksizin kayyum atanan belediyelerde, belediye başkanlarımızın arkasında durarak kayyumu atayanları hep beraber kınıyoruz.



'YSK VAR, HUKUK VAR!'



Bu ülkenin YSK’sı vardır. Belediye başkan adayları ve belediye meclis üyesi adayları, aday olmadan önce YSK’ya müracaat edip aday olabilme belgesi alıyorlar. Bu insanlar suçluysa, terör örgütüyle ilişkiliyse, veya belediye çıkarlarını geçmişinde veya bugününde varsa yanlış kullanımları, bu ülkenin hukuku vardır. Burası Türkiye Cumhuriyeti devletidir ve hukuk devleti esaslarına göre kurulmuştur. Ama iyi bir hukuku oluşturamadığımız da bir handikaptır.



'PARTİ DEVLETİ İÇİN…'



Van, Mardin, Diyarbakır’da belediye başkanlarımızın görevden alınmasının arkasında yatan asıl güç bu ülkeyi AKP’nin, - derin devlet de diyebiliriz buna - kesinlikle parti devletine doğru taşımasından kaynaklıdır. Bunun için tabi ki bizi birbirimize sokmaya çalışacaklar. Biz bu tezgaha, oyunlara düşmeyeceğiz.”



VATAN PARTİSİ'NDEN TEPKİ



CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz'ın açıklaması tartışma yarattı. Vatan Partisi Gebze İlçe Yönetimi, açıklama yaparak Yılmaz'ı kınadı.



Açıklamada, "Bölücü, terörist bir parti Atatürk'ün kardeşi olamaz. Bu terör kardeşliği, Amerikan kardeşliğidir. Atatürkçü CHP'li vatanseverler bu açıklamayı reddetmelidir. HDP'li belediyeler, PKK'lıları belediye kadrolarında görevlendirmişler, parasal olarak beslemişlerdir. Bu durumdaki partiyi, CHP kardeş ve devrimci parti ilan edemez." denildi.



ulusal.com.tr