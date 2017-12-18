Çankaya Belediyesi’nde işten atılan emekçiler için mücadele eden işçiler ilk raundu kazandı. İşten çıkartılan 12 emekçinin mücadelesi sonuç verdi. Çankaya Belediyesi taşeron firma ile görüştüğünü ve işçilerin işe geri alınacaklarını duyurdu.

Emekçilerin mücadelesi sonuç verdi.



DİSK’e bağlı Nakliyat İş Sendikası, Çankaya Belediyesi alt işvereni Norm Altaş’ta örgütlenerek toplu iş sözleşmesi yetkisi almıştı.



Taşeron firma yetki belgesinin iptalini istese de mahkeme talebi reddetti. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Çankaya Belediyesi ise mahkeme kararına rağmen işçilerin toplu iş sözleşme sürecini engelledi.



Yaşanan bu olayların ardından belediyede çöp toplama ve nakliye hizmeti yapan 600 işçi de grev kararı aldı. Grev kararının ardından harekete geçen taşeron firma ise 12 emekçiyi işten çıkarttı.



Bu adımın ardından her gün belediye binası önünde toplanan işçiler grev hakkından vazgeçmediklerini vurguladı. İşçiler, “Hak Hukuk Adalet” başlığı ile CHP Genel Merkez binasına yürüyeceklerini açıkladı.



İşçilerin kararlılığını gören CHP’li belediye geri adım atmak zorunda kaldı. Sendika ile iletişime geçen CHP’li yetkililer de yürüyüşün iptal edilmesini istedi.



Açıklamayı Çankaya Belediyesi Başkanı Alper Taşdelen yaptı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Taşdelen, işten çıkarılan 12 Nakliyat-İş Sendikası üyesi işçilerin işe geri alınacaklarını duyurdu.



Geçen hafta polisin sert müdahalesiyle karşılaşan işçiler, "taşeron köleliktir" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu’na tepki göstermişti.



ulusal.com.tr