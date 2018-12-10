CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Ocak'tan itibaren bütün CHP'li belediyelerde asgari ücretin 2 bin 200 TL olacağını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu TBMM’de bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmasında 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren bütün CHP’li belediyelerde asgari ücretin 2 bin 200 TL olacağını açıkladı.



“PARLAMENTOYA SAYGISIZLIK DEĞİL MİDİR?”



İşte Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları:



“FİKO diye bir konfederasyon kurulmuş. Damat bey biz iki kez üst üste toplantı yaptık diyor. Bu parlamentoya saygısızlık değil midir? Elbette bu kanun teklifi yapılabilir ama çıkmış gibi parlamentodan geçmiş gibi bir irade sergilemek doğru değildir.



“4 MİLYON EMEKLİ İŞ ARIYOR”



Size iki fotoğraf göstereceğim. Elinizi vicdanınıza koyun söyleyin. 16 yıl sonra böyle bir tablo ile Türkiye'ye karşı karşıya getirenlerin vebali kime aittir. Bu bütçe işsizlik sorununa çözüm oluyor mu? 4 milyon emekli iş arıyor. Geçinemiyorlar. Bu bütçe çiftçiye ne getiriyor. Mazot fiyatlarını gübre fiyatlarını bizden iyi biliyorsunuz.



“GELDİNİZ HAZIRA KONDUNUZ”



Çiftçilerin AK Parti hükümetlerinden 154 milyar alacağı var. Böyle bir tablo ile Türkiye hiçbir zaman karşı karşıya kalmadı. Sayın başkan değerli milletvekilleri, çiftçinin ne tarlası kaldı ne traktörü. Kaç esnaf kepenk kapattı sorun bakalım. Krizden sonra rahmetli Ecevit önlemleri aldı. Geldiniz hazıra kondunuz.



“VATANDAŞIN BORCU 72 KAT ARTMIŞ”



Borçlu vatandaşlara bu bütçe bir kolaylık getiriyor mu? Ak Parti hükümetleri döneminde vatandaşın borcu tam 72 kat artmış. Sadece Tüketici kredisi borçları artış miktarı 229 kat, 56 milyon liradan 12 milyar 833 milyona çıkmış. Vatandaş Türkiye nereye gidiyor ile ilgilenmiyor. Vatandaş evine akşam nasıl ekmek getireceğini düşünüyor Sözcü

