CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Ulusal Kanal canlı yayınına konuk oldu. Tezcan, "AKP MHP ittifakı, cumhuru cepheleştiren bölen bir ittifak. MHP tabanı değil ama Bahçeli teslim oldu. AKP tabanından da tek adam sistemine itiraz var. O nedenle Hayır oyları yüksek çıktı" dedi. Tezcan ayrıca, "Suriye hükümeti ile görüşmek lazım" ifadelerini kullandı. Seçim barajıyla ilgili konuşan Tezcan, "Yüzde 10 barajını 12 Eylül darbecileri getirdi. Yüzde 10 barajını sırtını dayayarak siyaset yapmak, darbecilere sırtını dayayarak siyaset yapmak demektir. Gelin yüzde 10 barajını kaldıralım" dedi. Tezcan, Ulusal Kanal canlı yayınında hangi partiyi ne zaman ziyaret edeceklerini açıkladı. Bülent Tezcan, "Erken seçim için konjonktür kolluyorlar" şeklinde konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Ulusal Kanal'da Baki Özilhan ile Sansürsüz Sohbet programının konuğu oldu.



"SURİYE HÜKÜMETİ İLE GÖRÜŞMEK LAZIM"



Tezcan, "Afrin'de kalıcı çözüm Suriye yönetimin güçlenmesi ve hakim olması ile sağlanır." diye konuştu.



CHP'li Tezcan, "Bizim de oranın meşru gücü Suriye hükümeti ile temas etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.



AKP-MHP İTTİFAKI



Tezcan, AKP-MHP ittifakını değerlendirdi.



CHP Sözcüsü Tezcan, bu ittifakı, 'cumhuru cephelestiren bölen bir ittifak' olarak niteledi.



Bülent Tezcan, "MHP tabanı değil ama Bahçeli teslim oldu. AKP tabanından da tek adam sistemine itiraz var. O nedenle Hayır oyları yüksek çıktı" diye konuştu.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, "Biz kategorik olarak ittifaklara karşı değiliz. Mevcut ittifak siyaseti kimliksizleştiriyor." ifadelerini kullandı.







SEÇİM BARAJI



CHP'li Bülent Tezcan, seçim barajıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



"Yüzde 10 barajını 12 Eylül darbecileri getirdi" diyen Tezcan, "Yüzde 10 barajını sırtını dayayarak siyaset yapmak, darbecilere sırtını dayayarak siyaset yapmak demektir. Gelin yüzde 10 barajını kaldıralım" ifadelerini sözlerine ekledi.



Tezcan, "İttifak yasası, iki partili sistemi dayatıyor" dedi.



SEÇİM GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANACAK?



Tezcan, seçim güvenliğine dair, "Oyların çalışmasına karşı güvenli seçim hareketi başlatacağız. Oyların çalınmaması için toplumsal uzlaşma sağlanmalı. Mühürsüz seçimi, yasal hale getirmek istiyorlar. Bu, gayri meşru olanı yasal hale getirmek demektir. Yeni düzenleme ile polis ve jandarmayı, sandığa müdahele eder hale getiriyorlar. Sandık taşımak demek, oylara müdahele etmek demektir." dedi.



İLK KEZ ULUSAL KANAL CANLI YAYININDA AÇIKLADI



CHP'li Tezcan, ilk kez Ulusal Kanal canlı yayınında hangi partiyi ne zaman ziyaret edeceklerini açıkladı.



Tezcan, "Dün İYİ Parti ile başladık bu siyasi partilerle güvenli seçim çerçevesinde. Pazartesi ve salı günü, partileri ziyaret edeceğiz. Programı hatta ilk sizde söyleyeceğim. Pazartesi günü 9.30'da Büyük Birlik Partisi'ni, 11.00'de Demokratik Sol Parti'yi, 14.00'de Bağımsız Türkiye Partisi'ni, 15.30'da Demokrat Parti'yi ziyaret edeceğiz. Salı günü, saat 10.00'da Saadet Partisi'ni, 11.00'de Halkın Demokratik Partisi'ni, 15.00'de de Vatan Partisi'ni ziyaret edeceğiz. Randevular, netleşti. Bu, ittifak görüşmesi değildir. Seçim güvenliği için görüşeceğiz. Daha sonra ittifak yasa teklifinin sahibi AKP ve MHP ile görüşeceğiz" diye konuştu.







ERKEN SEÇİM



Erken seçim ile ilgili konuşan Bülent Tezcan, "Erken seçim için konjonktür kolluyorlar" dedi.



BAŞBAKAN'IN 28 ŞUBAT AÇIKLAMALARI



CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Başbakan Binali Yıldırım'ın 28 Şubat davasıyla ilgili açıklamalarını "Bu, başbakanın yargıya talimat vermesidir. Rezalettir" ifadeleriyle değerlendirdi.



Tezcan, "Balyoz ve Ergenekon davaları, iftira davalarıdır" dedi.



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