CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz, PKK'nın Suriye'deki kanadı PYD'nin 'siyasi bir oluşum' olduğunu iddia etti. Çeviköz, Türkiye'nin PYD ile YPG arasında ayrım yapması gerektiğini öne sürdü. ABD ile ilişkileri önemsediklerini söyleyen Çeviköz, ABD'nin PKK ile YPG'yi ayırdığını iddia etti.

CHP Milletvekili Ünal Çeviköz’ün YPG ve PYD ile ilgili bugün Meclis’te söylediği sözler önümüzdeki günlerde çok konuşulacak gibi gözüküyor.



CHP’li Milletvekili, “PYD bir siyasi oluşum, YPG ise onun askeri boyutudur. YPG bir terör örgütü olarak görünse bile Afrin'de Türkiye'nin, Rusya ile birlikte PYD ile çalıştığına dair bazı duyumlar alıyoruz” dedi.



Çeviköz'ün PYD açıklaması şöyle;

"ABD ile Menbiç'te ortak devriye kararı alındı. Amerikalı askerlerin YPG ile ortak devriye yaptığı görüldü. Sonra PKK'nın üç elebaşı hakkında ödül konuldu. Bunun hemen ardından da ABD'nin Suriye temsilcisi YPG'yi terör örgütü olarak görmediklerini açıkladı. PKK'yı ise terör örgütü olarak açıkladı.

Türkiye ABD ilişkilerini önemsiyoruz. ABD, PKK ile YPG arasında bir ayrım yaptığı açıklamalarından görülüyor. PKK yöneticilerine konan ödül de bu ayrımdan kaynaklanıyor bizim anladığımız kadarıyla. YPG ile ilgili ABD'nin tutumun doğru olmadığını düşünüyoruz. Ancak Türkiye'nin de PYD-YPG birleşkesi şeklinde kullandığı ifadenin bir ayrıma ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.

O da şöyle, PYD bir siyasi oluşum, YPG ise onun askeri boyutudur. YPG bir terör örgütü olarak görünse bile Afrin'de Türkiye'nin, Rusya ile birlikte PYD ile çalıştığına dair bazı duyumlar alıyoruz. Üstelik Rusya'da PYD'nin bürosu olmasına rağmen biz sadece ABD'nin PYD ile olan ilişkisini eleştiriyoruz. Ancak Rusya'nın PYD ile olan ilişkisi hakkında bir eleştiride bulunmuyoruz. Bu dürüst bir yaklaşım değildir. Hükümetin bu konuda dürüst bir yaklaşım içine girmesini isteriz."



