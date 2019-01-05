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CHP'li Çeviköz: NATO üyesi Türkiye Patriot'ları almalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, katıldığı bir televizyon programında ABD'den Patriot Hava Savunma Sistemi satın alabilmek için Rusya'yla yapılan S-400 anlaşmasından vazgeçilmesi önerisinde bulundu. Çeviköz, Türkiye NATO üyesi olduğundan S-400'lerin Türkiye'nin savunmasını zafiyete uğratacağını iddia etti.

CHP'li Çeviköz: NATO üyesi Türkiye Patriot'ları almalı

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde ABD tarafıyla Patriot hava savunma füze sistemi satın alımı için pazarlık müzakerelerine başlandığı bildirildi. 

ABD Savunma Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir heyet, Türkiye'ye 3,5 milyar dolar değerindeki Patriot füze sistemi satışı konusundaki şartları ve ödeme planını görüşmek üzere Ankara'da temaslar yürütüyor.

Bu temaslar devam ederken CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, katıldığı televizyon programında Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 Hava Savunma Sistemi yerine Amerikan Patriot Füze Sistemi'nin alınmasını savundu.

Türkiye'nin bir karar vermesi gerektiğini söyleyen Çeviköz S-400 alımının tekrar değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #nato #Patriot #s400 #chp #Ünal Çeviköz
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