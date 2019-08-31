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CHP'li Ekrem İmamoğlu, HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı ve Ahmet Türk ile görüştü

CHP'liler terör örgütü PKK'ya destek verdiği için görevden alınan belediye başkanlarını ziyaret için adeta sıraya girdi. Son olarak, HDP'li Diyarbakır ve Büyükşehir Belediye başkanlarını CHP'li Ekrem İmamoğlu ziyaret etti

CHP'li Ekrem İmamoğlu, HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı ve Ahmet Türk ile görüştü

Dediğini yaptı, terör örgütü PKK'ya destek verdiği için görevden alınan belediye başkanlarını ziyaret etti. 

Diyarbakır'a giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, önce CHP il başkanlığını izyaret etti. Ardından Kayapınar İlçe Belediyesinde görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile görüştü.

HDP'li belediyelere destek açıklaması yapan İmamoğlu, görevden alınan başkanların göreve iade edilmesini istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın da yer aldığı görüşmede, İmamoğlu, HDP'li Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz'a Atatürk'ün tablosunu hediye etti.  

İmamoğlu eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin mezarını da ziyaret ettti.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #chp #ekrem imamoğlu #hdp #adnan selçuk mızralık #ahmet türk #son dakika haberleri
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