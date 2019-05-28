TGRT televizyonunun ana haberinde sunucu tarafından emeklilikte yaşa takılanların (EYT) mağduriyetiyle ilgili "Ankara'dan kulağımıza gelen bir kulis haberi de var" ifadeleri kullanıldı. Sunucu, "Ben size Ankara'dan sızan bir kulis bilgisini aktarmak istiyorum ama tekrar edeyim bu bir hazırlık çalışması kulisi. Yüzde yüz teyitli bilgi olarak düşünmeyin zaten Gönül Boran hanımla da ben bugün telefonla konuştum. O da 'Bu hep seslendirildi, yeni bir şey değil' dedi ama ben size aktarmakla mükellefim" ifadelerini kullandı