CHP'li Erdal Aksünger: PYD terör örgütü değildir

CNN Türk erkanında yayınlanan Tarafsız Bölge programına katılan CHP'li Erdal Aksünger sınırlarımızda ABD silahlarıyla Türkiye'ye ateş açan PYD'nin terör örgütü olmadığını savundu.

Aksünger, CNN Türk canlı yayınında PKK’ın Suriye kolu PYD’nin terör örgütü olmadığını savundu. Aksünger’in sözlerine programın diğer konukları Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner tepki gösterdi.

PYD'nin Türkiye için tehdit olmadığını savunan Aksünger, "2015'e kadar veya sonrasında oluşan terör olaylarını IŞİD yaptı" dedi. Aksüner, PYD'nin "tehdit" olmadığını savundu.

Aksünger, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in "PKK/PYD terör örgütü müdür" sorusuna ise "PKK terör örgütüdür, PYD terör örgütü değil benim gözümde" dedi. Aksünger, "PYD ile ilk günden beri görüşülmeli diyorum" dedi.

Aksünger’e tepki gösteren Mehmet Metiner, “PYD Suriye topraklarında kurulmadı. Kandil’de kuruldu ve oradaki Kürt partilerin hepsi silah zoruyla tasfiye edildi.” dedi.

Doğu Perinçek ise Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim’in Birleşmiş Milletler’e yazdığı mektubu hatırlattı.

ulusal.com.tr