CHP eski milletvekili Ali Özgündüz Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek için imza çağrısında bulundu

CHP eski milletvekili Ali Özgündüz, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Cumhurnaşkanlığı adaylığı için imza çaprısında bulundu.



Özgündüz, “Akp iktidarını sonlandırmak ve ülkede demokrasiyi hakim kılmak için diğer adaylar gibi Sn. Dogu_Perincek mutlaka seçime katılmalıdır.. Bunun için,haydi seçim kurullarına imza vermeye #BugünPerinçekGünü” ifadelerini kullandı.



Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu'nun 100 bin imzayı aşmasının ardından vatandaşlar YSK merkezlerine giderek Perinçek için imza veriyor.