CHP Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'a teşekkür etti

CHP Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, 8 Şubat 2018 Perşembe günü gündem dışı söz alarak Mersin'in Mezitli ilçesi Tece beldesindeki kamuya ait, denize sıfır, 76 dönüm arazinin iki ayrı firmaya otel yapımı için tahsis edildiğini belirtmişti.



Bu sorunu dile getirmesinden üç gün sonra Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Çamak'ı aradı.



Elvan, Çamak'a sorunu araştırdığını, böyle bir şeye asla izin verilemeyeceğini söyleyerek, "Hatta artık sözünün bile edilemeyeceğini bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı.



Bakan Elvan'a teşekkür eden CHP'li vekil Çamak şunları söyledi:



"Ülkemizde böyle güzel gelişmelerin de olmasının mutluluğuyla, tüm Mersinliler ve 82 milyon vatandaşımız adına Sayın Bakan Lütfi Elvan'a teşekkür eder, gelişmelerin halkımızın yararına sonuçlanması için bu sorunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı belirtmek isterim."



ulusal.com.tr