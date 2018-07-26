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CHP'li il başkanlarından olağanüstü kurultaya itiraz

CHP'de, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de arasında bulunduğu 59 il başkanı, ortak açıklama ile olağanüstü kurultaya gerek olmadığını bildirdi. İl başkanları yerel seçimleri işaret ederek, 'Kurultay taleplerinizden vazgeçin' dedi.

CHP'li il başkanlarından olağanüstü kurultaya itiraz

CHP'de, İstanbul, Ankara ve İzmir’in de arasında bulunduğu 59 il başkanı, ortak açıklama ile olağanüstü kurultaya gerekli olmadığını bildirdi.

Olağanüstü kurultay tartışmalarının partiyi yıprattığını ve yerel seçime odaklanmak gerektiğini ifade eden CHP il başkanları, "Kurultay taleplerinizden vazgeçin" dedi.

Açıklamada, OHAL'in kalıcı hale getirilmek istendiği belirtilerek, "Bu şartlarda partimizi olağanüstü kurultaya götürmek sadece tek adam rejimini memnun edecektir" denildi

GÜVENER: İMZA SÜRECİ PARTİMİZE ZARAR VERİYOR

Ankara'da toplanan il başkanları adına ortak açıklamayı Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener yaptı. Güvener, "Kamuoyu önünde sosyal medyada basın açıklamaları ve yürütülen olağanüstü kurultay için başlatılan imza süreci partimize zarar vermektedir. CHP İl Başkanları olarak kurultay tartışmalarının imza skoruna dönüştürülerek kamuoyu önünde yapılmasını doğru bulmuyoruz" ifadesini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun verdiği bilgiye göre, davet edilen 81 il başkanından 59'u Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veriyor. Muharrem İnce'ye destek verenler arasında Karadeniz, İç Anadolu ve Ege ağırlığı dikkat çekiyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #chp #kurultay #itiraz
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