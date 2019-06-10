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CHP'li isim Orhan Sarıbal'dan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) açıklaması | Son dakika haberleri

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili kritik bir açıklama yaptı. CHP'li Orhan Sarıbal, "Yaklaşık 20 kişiye iktidar, 11 bin lira ile 19 bin lira arasında maaş vererek onları ödüllendirdi. Yani kendileri, saraya, çevresine iktidara gelince para var ama iş emekliye gelince, iş yaşa takılan emeklilere gelince, iş köylüye, işçiye gelince ne yazık ki yok" dedi

CHP'li isim Orhan Sarıbal'dan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) açıklaması | Son dakika haberleri

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili açıklama yaptı.

Sarıbal, şunları söyledi:

"Saray, yine kendini ve etrafını doyurmaya çalışıyor. İkisi de bizden. Biri, daha önce sosyal güvenlik bakanlığı yaptı daha sonra tarım bakanlığı yaptı. Biri de yine bu kentte milletvekilliği yaptı. Yaklaşık 20 kişiye iktidar, 11 bin lira ile 19 bin lira arasında maaş vererek onları ödüllendirdi. Yani kendileri, saraya, çevresine iktidara gelince para var ama iş emekliye gelince, iş yaşa takılan emeklilere gelince, iş köylüye, işçiye gelince ne yazık ki yok. Kime var? Saraya var. Kime var? Yandaşa var. Kime var? Kendisinin değirmenine su taşıyanlar var."

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #chp #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt
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