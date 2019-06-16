Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorununa ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada "Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorununu da çözmek boynumuzun borcu." denildi. Açıklamayı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba yaptı

CHP Ekonomi Masası üyeleri, Genel-İş Sendikası İstanbul şube yönetimleriyle bir araya geldi.



Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Lale Karabıyık ve Orhan Sarıbal ile CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ve Genel İş Başkanı Remzi Çalışkan katıldı.



EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT)



CHP'nin taşeron meselesini gündemde tuttuğunu ve asgari ücretin yükselmesini sağladığını dile getiren Ağbaba, "Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorununu da çözmek boynumuzun borcu." diyerek, şunları kaydetti:



"EYT'lilerin ülkeye 800 milyar yük olduğu söyleniyor. AKP Genel Başkanı 750 milyar diyor ama bunların hiçbirinin gerçek olmadığını biliyoruz. İş kazaları konusunda rekorlar kırıyoruz. Her gün 5 işçi iş cinayetine kurban gidiyor. Soma'da 301 kişi katledildi iş cinayetiyle, Soma'dan bu güne kadar daha fazla işçi madenlerde katledilmiş. Yeni ekonomik paketlerde işçilerin hakları tamamen yağma edilmeye çalışılıyor. Kıdem tazminatında sonuna kadar sizlerle beraber olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Kıdem tazminatının fona devredilmesi kabul edilemez. Kıdem tazminatı işçinin iş güvencesidir, bu güvencesinin elinden alınmasına izin vermeyeceğiz. Meclis'te her türlü mücadeleyi sizin adınıza yapacağımızı bilmenizi istiyorum."



Ağbaba, "Türkiye'nin gündemi yokluk ve işsizlik. Bizim asgari ücretimiz de açlık sınırının altında. Ülkenin gündemi açlık, yoksulluk. Hükümetin gündemi başka bir şey." dedi.