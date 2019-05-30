Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili CHP'den açıklama geldi. Özgür Özel, "EYT ile çift dikiş diye dalga geçenlerin, yaptığı siyaset mühendisliğinin finansmanının kamu kaynaklarından karşılanmasını teşhir ediyoruz." ifadelerini kullandı

CHP'li Özgür Özel, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili TBMM'de açıklama yaptı.



Özel, şunları söyledi:



"Son günlerde Adalet ve Kalkınma Partili isimler, özellikle yeni parti kurulacak, parti içinde rahatsız olanlar var. Unutulanlar, ötekileştirilenler tayin görüyorlar, terfi görüyorlar. Bu Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu ile ilgili de böyle. Banka atamalarıyla ilgili de böyle.



Gerçekten Atatürk'ün vasiyeti öyle dedi diye, bir kuruş bize bir geliri olmadığı halde İş Bankası'na 4 tane yönetim kurulu, işte yapılan bir genel kurulda bir yönetim kurulu üyesi atanacak, bir tanesi görevi bırakıyor yerine, bunları mesele edenler, "İş Bankası'na çökmemiz lazım" diyenleri, devlet imkanlarını bir partinin iç siyasetine nasıl alet ettiğini üzülerek takip ediyoruz. Ayıptır, gerçekten utanç verici bir durumdur.



Sadık Yakut. Önceki dönem Meclis Başkanvekili. Son gelişmelerden rahatsız. Yeni oluşumlarla ismi anılabilir. VakıfBank Yönetim Kuruluna.



Abdulkadir Aksu. İlk başlarda vardı, son dönemde etkinliği azaldı. Yeni oluşumda söz sahibi olabilir. VakıfBank Yönetim Kurulu Başkanlığına.



Mevlüt Uysal'a teselli ikramiyesi Halk Bankası Yönetim Kurulu.



Ziraat Bankası'ndan zaten AK Partililer ve devletin en önemli olanakları, birbirlerini ağırlıyorlar orada. Mevcut Cumhurbaşkanı'nın danışmanları orada. Önceki dönem milletvekilleri orada. Öyle milletvekili var ki, eski milletvekili maaşı alıyor, Cumhurbaşkanı danışmanı maaşı alıyor. Bir de Ziraat Bankası yönetim kurulu maaşı alıyor.



EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT)



Emeklilikte yaşa takılanlarla çift dikiş diye dalga geçenleri, iki maaşı cebe koymanın yanında AK Parti'nin burada yaptığı siyaset mühendisliğinin finansmanın kamu kaynaklarından karşılanıyor olmasını teşhir ediyoruz, milletimize şikayet ediyoruz."



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