Bakırköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Alkol, sigara, ve madde bağımlılığı” seminerine Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu’nun sözleri damga vurdu.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu seminerde yaptığı konuşmada,” Size belki siyaseten şaşırtıcı gelecek ama Sayın Cumhurbaşkanı’nı destekliyorum ama sadece sigarayla mücadelesinde”dedi.



Bakırköy Kültür Merkezi ve Cemevi Konferans Salonu’nda gerçekleşen seminerde, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, lise ve dengi okulların öğrencileriyle buluştu.



Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, Sayın Cumhurbaşkanı’nı sigarayla mücadelesi konusunda haklı bulduğunu vurgulayarak: “ Size belki siyaseten şaşırtıcı gelecek ama ben Sayın Cumhurbaşkanını destekliyorum ama sadece Cumhurbaşkanı’nı sigarayla olan mücadelesinde destekliyorum. Hepimizin çocuklarımıza, gençlerimize, yetişkinlerimize karşı sorumluluğumuz var. Sigaraya karşı hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Çünkü sağlıklı nesiller yetiştirmek bizlerin görevi. ‘Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur’ dolayısıyla siz gençlerin sağlam olmasına bizlerin ihtiyacı var.” dedi.



ASUDER Başkanı Op. Dr. Beyzade Özkahraman ise seminerde yaptığı konuşmada; “Dünya Sağlık Örgütü sigaranın içerisinde 1000’den fazla kimyasal barındırdığını açıklıyor. İnsanlar bu kimyasallarla sigaraya karşı bağımlı hale geliyor ve her saat başı bu kimyasalları kullanmaya zorluyor. Bu alışkanlıktan kurtulmak için önce bu işi zihninizde bitirmeniz gerekiyor. Çünkü sigara bağımlılığı yüzde 5 fiziksel, yüzde 95 ise psikolojiktir” diye konuştu.



Bağımlılığın psikolojik boyutuna değinen Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi Psikiyatristi Dr. Uğur Utku Hazar da ise şunları ifade etti:” Bağımlılığı olan kişilerin en büyük problemi; maddeye ayrılan zaman ve maddi kayıpların yerine bir şeyi koyamamasıdır. Ödül ve haz verici özelliği olan Dopamin kimyasallarını artıran maddeler zihinsel dengemizi bozar. Madde ile hissedilen şey aslında bu kimyasalın zihnimizde yarattığı olumsuz bir etkidir ve büyük sağlık problemlerine neden olur.” dedi.

