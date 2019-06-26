CHP'li Mahmut Tanal'dan son dakika Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş haberi

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, 'son dakika' başlığıyla "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a yetki darbesi. 5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 37. maddesinde belirtilen “Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir” hükmüne göre, 2-belediye şirketlerinde atamaları, seçilmiş belediye başkanları yaparken, Ticaret Bakanlığı’nın 20 Mayıs 2019’da yayımladığı genelge ile bu yetki belediye meclislerine verildi." ifadelerini paylaştı

CHP'li Mahmut Tanal, 'son dakika' başlığıyla bir paylaşım yaptı.



Tanal, paylaşımında şunları belirtti:



"1-Son dakika…



Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a yetki darbesi



5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 37. maddesinde belirtilen “Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir” hükmüne göre,



2-belediye şirketlerinde atamaları, seçilmiş belediye başkanları yaparken, Ticaret Bakanlığı’nın 20 Mayıs 2019’da yayımladığı genelge ile bu yetki belediye meclislerine verildi."



ulusal.com.tr



