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CHP'li milletvekillerinden tüzük değişikliği teklifi

CHP'den bir grup milletvekili, CHP Parti Meclisinin (PM) üye sayısının 60'tan 80'e çıkarılması, seçimlerin çarşaf listeyle yapılması için tüzük değişikliği önerdi.

CHP'li milletvekillerinden tüzük değişikliği teklifi

CHP'den bir grup milletvekili, CHP Parti Meclisinin (PM) üye sayısının 60'tan 80'e çıkarılması, seçimlerin çarşaf listeyle yapılması için tüzük değişikliği önerdi.

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, İstanbul milletvekilleri İlhan Cihaner ve Ali Şeker, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, partilerinin hafta sonu yapılacak 36. Olağan Kurultayı'na sunmak üzere içtüzük değişikliği teklifi hazırladı.

Teklifle, 60 kişiden oluşan PM üye sayısının 80'e çıkarılması, il başkanlarının PM toplantılarına katılabilmesi, partinin her kademesinde seçimlerin çarşaf listeyle yapılması ve blok liste uygulamasının kaldırılması öngörülüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #chp
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