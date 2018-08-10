CHP Genel Merkezince "olağanüstü kurultayın yapılmayacağının" açıklanmasının ardından, imza toplayan çağrı heyeti, yönetimi kurultaya zorlayacak yeni stratejiler üzerinde çalışıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP Genel Merkezinin, "olağanüstü kurultay için imza veren delege sayısının 569'da kaldığını, kurultay için gerekli 622 sayısına ulaşılamadığını" açıklaması, parti içi muhalefeti yeni bir yol haritası belirlemeye itti.

Bu kapsamda toplantılar yapan Muharrem İnce'ye yakın isimler, gelecek süreçte atacakları adımları planlıyor.

Partiye teslim edilen imza sayısının 630 olduğu, delegelere baskı yapılarak imzaların geri çektirildiğini savunan muhalifler, genel merkeze teslim ettikleri imzalarla ilgili yapılan incelemenin detaylarına ilişkin bilgi almak üzere başvuruda bulundu.

Buradan iletilecek sonuçlarla ilgili kendileri de bir inceleme yapacak olan olağanüstü kurultay çağrı heyeti, kurultay taleplerini dillendirmeyi sürdürecek.

"Toplanan imzalar, genel merkezin açıkladığı rakamlar kabul edilse bile kurultaya çok yaklaşıldığı" görüşünde birleşen muhalifler, delegelerle olan teması sürdürecek.

Daha fazla delegeyi "değişime" ikna etmek için çalışmalar yapacak muhalifler, bunun için çeşitli görüşmeler planlıyor.

MYK değişikliği kabul görmedi

Çağrı heyeti, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı Merkez Yönetim Kurulu (MYK) değişikliğini de yeterli görmüyor ve kabul etmiyor.

"MYK değişikliği değil, olağanüstü kurultay" istediklerini belirten muhalifler, MYK'deki değişikliklerin partiyi bir yere taşımayacağı görüşünde.

CHP Genel Merkezinin "yerel seçimlere çok kısa bir süre kala kurultay toplamanın doğru olmayacağı" görüşünü reddeden muhalifler, "MYK değişimi oluyorsa, kurultay da yapılabilir" düşüncesinde.

Mahkeme süreci delegelere bırakıldı

Öte yandan çağrı heyeti, bu çabaların boşa çıkması durumunda mahkemeye gitmeyi düşünmüyor.

Muharrem İnce'nin, olağanüstü kurultay ve imza tartışmaları için "Partimizi mahkeme kapılarına düşürmem" sözlerinin ardından mahkeme sürecini rafa kaldıran heyet, bireysel başvuruları delegelerin takdirine bıraktı.

Gelecek günlerde bazı delegelerin bu süreçle ilgili mahkemeye gidebilecekleri ifade ediliyor.

Tüzük kurultayına gidilebilir

Yaklaşık 250 imza toplayarak partiyi tüzük kurultayına götürmek de muhaliflerin gündeminde.

Çağrı heyeti, tüzük kurultayı önerisini değerlendirmek üzere imza veren delegelerle bir araya gelecek.

Alınacak karar doğrultusunda bir tüzük kurultayının toplanması ve bunun seçimli hale getirilebilmesi için atılacak adımlar da konuşulanlar arasında.