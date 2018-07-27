CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve CHP PM üyesi Gaye Usluer CHP'de yaşanan olağanüstü kurultay sürecine ilişkin açıklama geldi.

Gaye Usluer'in açıklamalarından satırbaşları:



"İmzaların tamamlandığı yönünde açıklamamızı yapmıştık. Pazartesi günü saat 17:00'ye kadar imzaların toplanmaya devam edeceğini duyurmuştuk. Ancak medyada çok farklı haberlerin dolaşıyor olması, dün de 81 ili temsil etmeyen, yarısı kurultay delegesi olmayan il başkanlarımızın Ankara'da toplanmaları, ardından 129 milletvekilinin beyanının açıklanması bizi bu açıklamayı yapmaya itti. Mesele Genel Başkanlık meselesi değil, mesele o koltukta kim oturacak meselesi değil. 9-10 Martta yapılan tüzük kurultayında neye karşı çıktıysak, hepsini demokrasi anlayışıyla yerine getirelim diye karşı çıktık. 9-10 Mart'ta oradaki önergelerimiz kabul edilmiş olsaydı, bizden umut bekleyen herkesin içi rahat olacaktı. Biz tüzük kurultayında ne değişsin istediysek, bu isteğimizi bir kez daha tekrarlıyoruz. Yoldaşlık hukukunun temeli sevgi ve saygıdır. Ama en önemlisi 'ortak ideoloji'ye inanmaktır. Bunu hep birlikte tesis edeceğiz. Bunu bu ülkede demokrasi isteyen herkesle birlikte başaracağız."



TÜZÜN'DEN AÇIKLAMALAR



Yaşar Tüzün'ün açıklamalarından satırbaşları:



"Gelinen noktayı şeffaf bir biçimde açıklayıp bilgilendirme amacı ile buradayız. Sevgili basın mensupları, tüzüğümüz gereği imza kampanyasının başlamasından sonra 30 Temmuz saat 17:30'da imza verme süresi sona eriyor. Delegelerimiz, saat 17:30'a kadar imzalarını verebilirler. İmza süreci kapandıktan sonra bu imzalar CHP Genel Merkezi'ne teslim edilecektir.

Milletvekili arkadaşlarımız dün bir bildiri yayınladılar, bu bildiride 129 arkadaşımızın ismi geçti, bakın ismi geçti diyorum, imzası değil. Ben aranmadım, benim gibi aranmayan birçok arkadaşımız var. Onların şahsi fikirlerine saygı duyuyoruz ancak 129 imzanın olduğunu düşünmüyoruz.