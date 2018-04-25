CHP Milletvekili Muharrem İnce, seçimlerde Abdullah Gül ile Tayyip Erdoğan arasında kalması durumunda Erdoğan'a oy vereceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için adı geçen CHP Millevekili Muharrem İnce, 24 Haziran baskın erken seçimi ve CHP'nin olası adaylarıyla ilgili Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya konuştu. Söyleşinin satırbaşları şöyle:



"CHP’nin nasıl bir aday çıkarması gerektiğiyle ilgili şu esprili tespiti yaptı:



“Her şeyden önce kendi profiline uygun bir isim çıkarması lazım. Yüzde 26’yı elinde tutacak, üzerine koyabilecek bir isim... Bence bu isim Yalovalı, 54 yaşında ve fizik öğretmeni olmalı..."



Muharrem Bey’e İlhan Kesici’yi hatırlatıp sağı da kapsayacak bir isim arayışına nasıl baktığını da sordum. “İyi Parti’ye 15 vekil vererek zaten sağ tabanı konsolide ettik. Bundan sonra soldan bir isim çıkarmalı CHP” dedi.



Günlerdir konuşulan Abdullah Gül formülüne sıra gelince bombayı patlattı:



“Gül 7 yıl cumhurbaşkanlığı yaptı, bu süre içinde hangi yasayı veto etti? Tek yaptığı onların dümen suyuna gitmekti. Böyle şey olur mu? Ben ikisinin arasında kalsam Erdoğan’a oy veririm!”



“Dokunulmazlıklara karşı oy kullandım. Bunu bütün Kürtler biliyor, kurultay konuşmam da açık. Onu da herkes dinledi.”



TÜM ATADIKLARI FETÖ'CÜ ÇIKTI



Muharrem İnce, tepkisini Twitter mesajlarıyla da devam etti:



"Ancak atadığı bürokrat ve rektörler FETÖ'cü çıkan, görevdeyken hiçbir kanunu veto edememiş, görevden ayrılınca yanlışa yanlış diyememiş Tayyip Erdoğan’ın suç ortağı ve kardeşi Abdullah Gül bizim Tayyip Erdoğan’dan kurtulma tercihimiz, seçeneğimiz olamaz, olmamalıdır."