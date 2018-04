Son dakika haberleri... CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Meral Akşener ortak aday mı?" sorusuna "Yok öyle bir şey. Meral Akşener'in engellenmesinin önünü kaldırdık. CHP kendi adayını çıkaracak" dedi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Habertürk'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, "Kişi kendinden bilir işi. Geçmişte birbirlerine en ağır sözleri söyleyenlerin ne kadar ilkeli olduklarına bakmak lazım. CHP ve AK Parti vekilleri partinin görevlerinden istifa ederek o gün seçimler oldu. Ve Erdoğan oradan aday olabildi. Bugün yaşanan nedir? Bir parti var ortada, oyu yüzde 9-11 olarak söyleniyor. Dengeleri değiştirecek bir parti. Biz ne dedik MHP, Akşener'i aday yapmamak için uğraşacak. CHP neden dillendiriyor denildi. Doğru çıktı mı, çıkmadı mı? MHP ve AK Parti, kasis yaparken, tuzak kurarken biz izleyecek miyiz? Sen taktik kurarken karşı taraf boş mu duracak? Nerede o yoğurdun bolluğu. 24'üne kadar her türlü adıma hazır olsunlar. CHP onları kahreden hamleler yapacak. Her şey onların planladığı gibi olacak, Erdoğan tek adam olacak. Yok öyle. Zor durumda mıyız, zor durumdayız? 1919 kadar değil. Herkes rahat olsun, çıldırtacağız onları." dedi.



"CHP KENDİ ADAYINI ÇIKARACAK"



'Akşener, CHP'nin ortak adayı mı olacak?' sorusunu değerlendiren Özel, "CHP'nin vekillerinden, çevrelerindenn çok olumlu tepkiler geliyor. Biz moral kazanmaya, moral bozmaya devam edeceğiz. Meral Akşener ortak aday mı, yok öyle bir şey. Meral Akşener'in engellenmesinin önünü kaldırdık. CHP kendi adayını çıkaracak." diye konuştu.



"İKİNCİ TURDA HER PARTİDEN OY ALACAK BİRİ"



Kılıçdaroğlu adaylığı düşünürse en güçlü adaydır diyen Özel, "İkinci tura kaldığında her partiden oy alacak birini arıyor. Bunun için çabalıyor, uğraşıyor. Genel Başkanın tüm ölçümleri, MYK'daki fikir alışverişini PM'de ortaya koyacak. PM üyeleri de kendi deneyimlerini ortaya koyacaklar." dedi.



" ABDULLAH GÜL ORTAK ADAY OLUR MU?" SORUSUNA YANIT



'Gül ortak aday olur mu?' sorusuna yanıt veren Özel, "Saadet Partisi'nden gelecek her öneri çok önemli. Onların önerileri parlamanter sisteme destekse, tek adam rejimine karşıysa çok değerlidir. İsim benim konum değil. Onu kenara bırakalım." diye konuştu.



"Başkanlık sistemine karşıyız diyerek AK Parti'ye sarayın yolunu açan biz miyiz?" diyen Özel, "Kumpaslara mani olsunlar, demokrasiye hizmet etsinler diye oraya gittiler. En doğru zamanda geri gelecekler. Dün 12'de biz sürpriz yapmasaydık, büroyu kapatarak İYİ Parti'yi seçimden atacaklardı. Bundan sonra dertlerine yansınlar. 4'ten büyük 5 var. Bay bay diyoruz" dedi.



