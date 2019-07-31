CHP'li Özgür Özel'den EYT açıklaması sonrası flaş iddia - Son dakika 31 Temmuz 2019 Çarşamba emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

AK Parti'nin yüzlerce belediyesinde, belki binlerce üyeliğin söz konusu olduğunu ileri süren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, emeklilikte yaşa takılanlar için "Bunlar çift dikiş istiyorlar." dediğini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında üst düzey 9 bürokratın çift maaş aldığını iddia etti

AK Parti'nin yüzlerce belediyesinde, belki binlerce üyeliğin söz konusu olduğunu ileri süren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, emeklilikte yaşa takılanlar için "Bunlar çift dikiş istiyorlar" dediğini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında üst düzey 9 bürokratın çift maaş aldığını iddia etti.



Özel, Siyasi Ahlaksızlıkla Mücadele ve Siyasi Etik Kanun tekliflerini güncellediklerini, ilk imza sahibinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu anlattı.



Özel, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları, milletvekilleri ve bakanlar için görevle bağdaşmayan işlerin, mal beyanı yükümlülüklerinin, hediye kabul etme sınırlarının yer aldığı teklifin 17 maddeden oluştuğunu, bu teklifin, AB yürüyüşünde Türkiye'nin önünü açacağını kaydetti.