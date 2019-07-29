CHP'li Özgür Özel'in bu EYT açıklaması çok konuşulur - Son dakika 29 Temmuz 2019 Pazartesi emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin'in maaş açıklamalarına değinerek "Bülent Arınç, 'KHK'lılar mağdur, yarısını ona vereceğim' diyor. Mehmet Ali Şahin toplumsal tepkiden korktuğu için başka bir şey söylüyor. EYT'lilere laf söyleyip de kendiniz çift dikiş maaş alıyor musunuz? Bir gerçek var. Bugün bütün özel ve kamu kurumlarında, yetmedi Yüksek İstişare Kurulları'nda AK Parti'nin muhaliflerine koltuk, masa ve altına makam arabası veriliyor bu bir gerçektir" dedi. Özel, açıklamasının devamında "Millette üç kuruşu fazla görenler, emekliliği erken görenler, kendileri ballı emekli maaşlarını alırken bir yandan da ikinci maaşlarına koşuyorlar" dedi

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin'in, YİK üyelerinin alacağı maaşla ilgili yaptığı açıklamaya ilgili konuştu.



CHP'li Özel, emeklilikte yaşa takılanlara EYT'lilere 'çift dikiş' yakıştırmasının hoş olmadığını söyledi.



Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Başka bir yere gitmesinler, Ahmet Davutoğlu ya da Ali Babacan ile birlikte hareket etmesinler diye partinin eski ağır toplarını koltuğa oturtan anlayış 15 bin lira maaş veriyor. Ne yapacak o YİK? Hem o maaşı hem de Meclis'teki maaşını alacak. Bülent Arınç, 'KHK'lılar mağdur, yarısını ona vereceğim' diyor. Mehmet Ali Şahin toplumsal tepkiden korktuğu için başka bir şey söylüyor. EYT'lilere laf söyleyip de kendiniz çift dikiş maaş alıyor musunuz? Bir gerçek var. Bugün bütün özel ve kamu kurumlarında, yetmedi Yüksek İstişare Kurulları'nda AK Parti'nin muhaliflerine koltuk, masa ve altına makam arabası veriliyor bu bir gerçektir. Güneş balçıkla sıvanmaz. Millette üç kuruşu fazla görenler, emekliliği erken görenler, kendileri ballı emekli maaşlarını alırken bir yandan da ikinci maaşlarına koşuyorlar."



ulusal.com.tr