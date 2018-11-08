"İyilik mesaisi"nin sonunda huzur var "
Türkiye'nin ilk Aslan Parkı
Türkiye'nin ilk Aslan Parkı
"Hakemlerden çok VAR konuşuluyor"
"Onlar unutsa da biz asla vazgeçmeyeceğiz."

CHP'li Öztürk Yılmaz ve Gürsel Erol disipline sevk edildi

CHP Grup Yönetim Kurulu, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz için, "kesin çıkarma" ile "önlemli olarak" cezalandırılması önerisiyle Grup Disiplin Kuruluna sevk edilmesi kararını verdi.

CHP'li Öztürk Yılmaz ve Gürsel Erol disipline sevk edildi

CHP Grup Yönetim Kurulu, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın, kesin çıkarma cezası ile önlemli olarak cezalandırılması önerisiyle Grup Disiplin Kuruluna sevkini kararlaştırdı. 

CHP Grup Yönetim Kurulu, olağanüstü toplandı.

Toplantıda, Erol ve Yılmaz'ın, CHP Tüzüğü ve Grup İç Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca “kesin çıkarma cezası” ile “önlemli olarak” cezalandırılması önerisiyle Grup Disiplin Kuruluna sevk edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Etiketler; #chp #disiplin #öztürk yılmaz
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.