İstifa eden CHP'li Şafak Pavey'in milletvekilliği düştü

CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'in, TBMM Başkanlığına sunduğu, "milletvekilliği görevinden istifa" talebi, Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edildi. Böylece Pavey'in milletvekilliği düştü. CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 131'e indi



CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'in, TBMM Başkanlığına sunduğu, "milletvekilliği görevinden istifa" talebi, TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edildi. Böylece Pavey'in milletvekilliği düştü.



Genel Kurulda, Pavey'in istifa yazısı okundu.



Yazının okunmasının ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Pavey'in önemli sağlık sorunlarını gerekçe göstererek, etik bir davranışla istifa etme talebini Meclis Başkanlığı'na sunduğunu söyledi.



Gök, "İstifa yazısında, sağlık nedeniyle milletvekilliği yapamayacağını belirtiyor. Şafak hanımın bu tavrı her türlü övgüye değer. Önemli bir tedavi görecek ve bu tedavi de uzun sürecek. Bizi üzen bir istifadır, tek taraflı bir irade beyanıdır. Bu istifayı büyük bir üzüntü ile karşılıyoruz." dedi.



TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Şafak Pavey'e bundan sonraki yaşamında başarılar ve sağlıklı günler diledi.



Daha sonra milletvekillerinin oyuna sunulan Şafak Pavey'in istifası Genel Kurul'da kabul edildi. Böylece Pavey'in milletvekilliği düştü.



Milletvekilliğinden istifa, TBMM İçtüzüğü'nün, "üyelikten istifa, hükümlülük ve kısıtlanma" başlıklı 136'ncı maddesinde düzenleniyor.



Buna göre, TBMM üyeliğinden istifa eden milletvekilinin istifa yazısının gerçekliği Başkanlık Divanınca 7 gün içinde incelenip tespit edildikten sonra üyeliğinin düşmesine Genel Kurulca oylanarak karar veriliyor.



Böylece Meclis'teki son sandalye dağılımı şöyle oldu:









