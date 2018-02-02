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CHP'li Selin Sayek Böke 'PYD terör örgütüdür' demedi

Sosyal medya CHP'li Selin Sayek Böke'nin PYD ile ilgili verdiği cevabı tartışıyor. Habertürk'te Küpra Par'ın "PYD'yi terör örgütü olarak görüyor musunuz" sorusuna CHP'li Selin Sayek Böke'den ilginç cevap geldi! Böke, 'Şimdi ne ben ne arkadaşlarım bir yapının terör örgütü olarak değerlendirme yapacak istihbari bilgiye ve yapıya sahip değiliz' dedi

CHP'li Selin Sayek Böke 'PYD terör örgütüdür' demedi

Habertürk TV'de yayınlanan Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programına konuk olan CHP'li Selin Sayek Böke'nin PYD ile ilgili değerlendirmesi tepki çekti. Program sunucusu Kübra Par'ın sorduğu 'Suriye'de PYD yapılanmasını terör örgütü olarak mı görüyorsunuz yoksa Kürtlerin temsilcisi olarak mı görüyorsunuz?' sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada tartışıldı ve tepki çekti.

​Selin Sayek Böke bu soruya şu yanıtı verdi 'Şimdi ne ben ne arkadaşlarım bir yapının terör örgütü olarak değerlendirme yapacak istihbari bilgiye ve yapıya sahip değiliz' dedi.

Böke sözlerine devamla 'Bütün terör örgütlerinin ortadan kaldırılması, hatta silahları bırakacak biçimde bir çağrının yapılmasını, tabi ki her şeyden önce bir ön koşul olarak da ortaya koymak gerek' dedi.

Etiketler; #chp #Selin Sayek Böke
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