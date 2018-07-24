banner982
Türkiye Batı'ya resti çekti: Zorunda değiliz!
Türkiye Batı'ya resti çekti: Zorunda değiliz!
Hulusi Akar'dan bedelli askerlik açıklaması
Hulusi Akar'dan bedelli askerlik açıklaması
Şırnak'ta çatışma: 1 asker yaralı
Şırnak'ta çatışma: 1 asker yaralı
20 bin öğretmen ataması yapıldı
20 bin öğretmen ataması yapıldı

CHP'li Tüzün: Kurultay için yeterli imzayı topladık

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün Kurultay için yeterli imzayı topladıklarını açıkladı

CHP'li Tüzün: Kurultay için yeterli imzayı topladık
CHP'de 24 Haziran seçimlerinin ardından İnce'ye yakın parti içi muhalefet genel başkan seçimli olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplamaya başlamıştı.

Tüzün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Olağanüstü Kurultay için gerekli olan yeter sayıda imza an itibariyle toplanmıştır. İmza toplama süresinin bitimi olan Pazartesi günü saat 17:00'ye kadar imza almaya devam edeceğiz" dedi.

Görmek isteyen MYK üyelerinin istediği saatte imzaları görebileceğini belirtti.

CHP tüzüğüne göre seçimli olağanüstü kurultay için toplam delegelerin yarısının noterli imzası gerekiyor. Muhalifler bu sayının yaklaşık 625 olduğunu belirtiyor.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.