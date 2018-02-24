Hollanda Parlamentosu'nun 1915 olaylarını "Soykırım" olarak tanımasına bir tepki de eski Sosyalist Enternasyonal Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran'dan geldi. Oran, soykırım iddialarına karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Perinçek-İsviçre davasında verdiği kararla mücadele edilmesi gerektiğini söyledi

Hollanda Parlamentosu'nun 1915 olaylarını "Soykırım" olarak tanıyan kararına tepkiler gelmeye devam ediyor.



Eski Sosyalist Enternasyonal Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Hollanda'nın hukuksuz bir karara imza attığı söyledi.



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Perinçek-İsviçre davasında verdiği kararı hatırlatan Oran, "Hükümet hiçbir komplekse kapılmadan davayı sahiplenmeli" dedi.



CHP'li Oran, "Soykırım iddialarına karşı Perinçek-İsviçre davasında kazanılan dünya çapındaki hukuki zafer Türkiye Cumhuriyeti’ne avantaj kazandırmıştır" diye konuştu.



Umut Oran, AİHM’nin bağlayıcı kararının sahiplenilerek bayraklaştırılmasının aklın ve uluslararası stratejinin bir gereği olduğunu kaydetti.



ulusal.com.tr