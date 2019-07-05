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CHP'li Ünal Çeviköz: S-400'ler ertelenebilir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, haftaya gelmesi planlanan S-400'ler için konuştu. Çeviköz, Türkiye'ye yaptırım uygulanmaması için S-400'lerin ertelenmesi gerektiğini söyledi.

CHP'li Ünal Çeviköz: S-400'ler ertelenebilir

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz,  G20 Zirvesi ile Türk dış politikasındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Ünal Çeviköz, Türkiye'nin savunma sanayisi için çok önrmeli olan S-400'ler için "Ertelenebilir" yorumunda bulundu.

Çeviköz, "Bölgedeki dengeleri lehine çevirmek için bir kere S-400'lerin teslimatı ertelenir. Bunun ertelenmesinin sebebi de S-400'lerin NATO güvenliğine zarar verip vermeyeceğinin incelenmesi ile olur. Komisyon bu kararını verene kadar S-400'lerin Türkiye'ye konuşlanması ertelenebilir. Ertelendiği takdirde ABD'nin S-400'leri aldığımızdan dolayı bize uygulayacağı yaptırımlar da ertelenir ya da yaptırım olmaz." dedi.

Daha önceki açıklamalarında da S-400 karşıtlığı yapan Emekli büyükelçi Ünal Çeviköz, "Önce NATO güvenliği" dedi.
Çeviköz "S-400'lerle ilgili kararı gözden geçirmek ve F-35'lerle S-400'lerin birlikte olmasının NATO güvenliği açısından bir sorun oluşturup oluşturmadığının komisyon tarafından incelenmeye başlanması lazım. Bu konuda bir kararın verilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr





 

Etiketler; #s-400 #Ünal Çeviköz #chp
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