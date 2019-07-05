CHP'li Ünal Çeviköz: S-400'ler ertelenebilir

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, G20 Zirvesi ile Türk dış politikasındaki gelişmeleri değerlendirdi.
Ünal Çeviköz, Türkiye'nin savunma sanayisi için çok önrmeli olan S-400'ler için "Ertelenebilir" yorumunda bulundu.
Çeviköz, "Bölgedeki dengeleri lehine çevirmek için bir kere S-400'lerin teslimatı ertelenir. Bunun ertelenmesinin sebebi de S-400'lerin NATO güvenliğine zarar verip vermeyeceğinin incelenmesi ile olur. Komisyon bu kararını verene kadar S-400'lerin Türkiye'ye konuşlanması ertelenebilir. Ertelendiği takdirde ABD'nin S-400'leri aldığımızdan dolayı bize uygulayacağı yaptırımlar da ertelenir ya da yaptırım olmaz." dedi.
Daha önceki açıklamalarında da S-400 karşıtlığı yapan Emekli büyükelçi Ünal Çeviköz, "Önce NATO güvenliği" dedi.
Çeviköz "S-400'lerle ilgili kararı gözden geçirmek ve F-35'lerle S-400'lerin birlikte olmasının NATO güvenliği açısından bir sorun oluşturup oluşturmadığının komisyon tarafından incelenmeye başlanması lazım. Bu konuda bir kararın verilmesi lazım." ifadelerini kullandı.
ulusal.com.tr
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, haftaya gelmesi planlanan S-400'ler için konuştu. Çeviköz, Türkiye'ye yaptırım uygulanmaması için S-400'lerin ertelenmesi gerektiğini söyledi.
CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, G20 Zirvesi ile Türk dış politikasındaki gelişmeleri değerlendirdi.