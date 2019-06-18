Memur Sen, bazı CHP ve HDP’li belediyelerde sendika üyelerine yönelik baskı yapıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Memur Sen üyeleri ayrıca İçişleri Bakanlığı önünde eylem yaptı. Konfederasyon Genel Başkanı Ali Yalçın “Milletin ekmeğine kastediyorlar” dedi.

Memur Sen, bazı CHP ve HDP’li belediyelerde, üyelerine yönelik baskı yapıldığı gerekçesiyle Ankara Adliyesi’ne suç duyurusu yaptı.



Adliye önünde yapılan açıklamada Bolu, Bilecik, Bozüyük, Eskişehir Odunpazarı, İstanbul Esenyurt ve Kırşehir Belediyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.



Memur Sen üyeleri, suç duyurusu sonrası İçişleri Bakanlığı önünden, CHP, HDP ve İyi Parti’li belediyelerde yaşanan işten çıkarmaları protesto etti.



Eylemde, Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın konuştu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenen Yalçın, “Milletin Ekmeğine kastediyorlar” dedi.



Öte yandan, Hak İş’e bağlı Hizmet İş Sendikası’nın Bolu Belediyesi’nde işten çıkarmaları protesto etmek için başlattığı “Emek ve Adalet” yürüyüşü, 8’inci gününe ulaştı.



Sendika üyeleri 8’inci gününde Kızılcahamam’ın Uğurlu Köyü yakınlarından Ankara’nın Kazan İlçesi’ne doğru yürümeye başladı.





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