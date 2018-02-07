CHP milletvekilleri, Zeytin Dalı Harekatı'na karşı açıklama yapan Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) gitti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel burada yaptığı açıklamada "Burada evimizde gibi hissediyoruz" dedi

Türk Ordusu'nun Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB) yapılan "Savaşa hayır, barış hemen şimdi" açıklamasına tepkiler sürerken CHP milletvekilleri, TTB'ye gitti.



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, beraberindeki bazı CHP genel başkan yardımcıları ve milletvekilleriyle TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel ve Konsey üyelerini ziyaret etti.



Basına kapalı görüşmenin ardından açıklamada bulunan Özel, Türkiye'deki hekimlerin evinde olduklarını söyledi.



Özel, "Bu evde yaptığımız ziyaret, 11 TTB üyesinin şahsında, yaşama ve yaşatma mücadelesi veren tüm hekimlere yapılmış bir ziyarettir." diye konuştu.



Özel, "Mesele TTB'nin yaptığı açıklama değildir, mesele toplumsal muhalefeti dizayndır. Tüm sesleri susturma, yandaşlaştırma meselesidir. Makbul meslek örgütleri yaratmanın bir başlangıç aşamasındayız. Burada acı darbenin ilk adımlarını attılar, arkasından atacakları adımları dün AKP Genel Başkanı verdi." dedi



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün "Bakanlar Kurulu kararıyla meslek birliklerinin başındaki Türk-Türkiye ifadesini kaldıracağız. Türk Tabipler Birliği ve Türkiye Barolar Birliği'nin adındaki Türk ifadesi kaldırılmalı" demişti.



ulusal.com.tr