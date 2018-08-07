CHP’de, genel merkezden gelen “Kurultay yok” açıklamasının ardından gözler yarın yapılacak olan Merkez Yönetim Kurulu toplantısına çevrildi. Kulislerde, Kılıçdaroğlu’nun kurultay taleplerini engellemek için Merkez Yönetim Kurulunda değişikliğe gideceği konuşuluyor. Parti içi muhalefet ise yol haritasını netleştirmeye çalışıyor.

CHP Genel Merkezi’nin kurultay toplanmayacak açıklaması Merkez Yönetim Kurulu değişikliğini gündeme getirdi.



CHP içindeki imza tartışmaları sürerken Kılıçdaroğlu'nun parti içi muhalefetin tepkilerini dikkate alarak "Dengeli" bir MYK oluşturması bekleniyor.



Kulislerdeki iddialara göre; Kılıçdaroğlu’nun yapacağı değişiklikle bazı isimler yerini koruyacak bazı yeni isimlere de görev verilecek. İddialara göre yeni MYK'da Oğuz Kaan Salıcı, Orhan Sarıbal, Ayşe Eser Danışoğlu, Hakkı Süha Okay, Bülent Kuşoğlu yer alacak.



Parti içi muhalefet ise yol haritası ile ilgili istişarelere devam ediyor. Son olarak muhaliflerin sözcülerinden, CHP Milletvekili Yaşar Tüzün kameraların karşısına geçti…



Tüzün, imzasını çekenler ve sayılmayan imzalara ilişkin isim bilgilerini istedi. İddiaya göre imza veren 2 delege için disiplin süreci başlatılmış bile.



Ayrıca, değişim talep edenlerin CHP genel merkezi önündeki bekleyişi de sürüyor.



Ulusal Kanal’ın edindiği bilgilere göre parti içi muhalefetin hedefi tüzük kurultayı. Muhalifler MYK değişikliğinin ise çözüm olamayacağını düşünüyor.



Tüzük değişikliği ile muhaliflerin hedefi belediye başkan adaylarının ön seçimle seçilmesini sağlamak. Yani genel merkezin aday belirlemesinin önüne geçmek.



Peki, tüzük kurultayı için kaç imza gerekiyor. Siyasi partiler yasasına göre toplam 1242 delegenin 5’te 1’inin yani 249 delegenin imzası yeterli.