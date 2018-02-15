CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ani bir kararla hastaneye yatarak prostat ameliyatı oldu. CHP tarafından yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara Acıbadem Hastanesi’nde idrar yolları problemine bağlı olarak bir girişimde bulunulmuştur. Sayın Genel Başkan, gün içerisinde taburcu edilecektir" denildi

Kılıçdaroğlu'nun bir süredir prostat rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü, doktorların ise son kontrollerde ameliyata karar verdikleri öğrenildi.



Ankara Acıbadem Hastanesinde bu sabah ameliyata alınan Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve kısa sürede taburcu edilmesinin beklendiği öğrenildi.



CHP'DEN AÇIKLAMA



CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, Ankara Acıbadem Hastanesi’nde idrar yolları problemine bağlı olarak bir girişimde bulunulmuştur. Sayın Genel Başkan, gün içerisinde taburcu edilecekti." ifadelerine yer ver verildi.



Sağlık durumu iyi



CHP liderinin taburcu olduğu belirtilirken, CHP Sözcüsü Bülent Tezcan "sağlık durumu iyi, kendisini salı günü kürsüde görebileceğiz" dedi.



ulusal.com.tr