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CHP lideri Kılıçdaroğlu: Bantları yayınlayın, ABD'yi mahcup edin

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından ortayan çıkan açıklama farklılıklarına ilişkin, "Bantları yayınlayın, ABD'yi mahcup edin" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Bantları yayınlayın, ABD'yi mahcup edin

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da düzenlenen Yerel Yönetimler ve Adalet Sempozyumu'nda bir konuşma gerçekleştirdi. 

Kılıçdaroğlu, "Eğer yöneten adaleti hakime değil kendine bırakmışsa, adalet iflas etmiştir. Suçluyu belirleyecek olan hakimdir ama günümüz Türkiye'sinde suçluyu belirleyen siyasi otorite.

Türkiye'nin en büyük ve en temel sorunu: Bu ülkede adalet yok. Bütün vatandaşlarımızın üzerinde mütabık kaldığı konu; Bu ülkede adalet yok

Devleti var eden kavramlar adalet ve liyakattir. Bunlar birbirini tamamlayan kavramlardır. İşini ehline, yani hakime vermezseniz ülkeyi başka bir noktoya taşırsınız.

15 Temmuz sonrası, Türkiye Cumhuriyeti, adil yargılama hakkını kaldırdı. Biz uygar dünyaya dönüp bizde adalet var diyebilir miyiz? Bir diğeri tutuklananlara insanca davramayacağız be demek? Bu, Türkiye'nin kendisini Birleşmiş Milletler'e ihbar etmesidir.

Devlet adaletle, bilgiyle, birikimle yönetilir; öfkeyle ön yargıyla yönetilmez

Türkiye Cumhuriyeti'nin hapishaneleri tıklım tıklım, sırayla uyuyorlar. Halen 15 Temmuz'dan bu yana iddianamesi hazırlanmamış yüzlerce tutuklu var" dedi.

AFRİN OPERASYONU

CHP lideri Afrin operasyonuna ilişkin, "Operasyon yapılmalı, hiçbir şüphe yok. Bu mücadelenin yanındayız ama beyefendiler bunlardan rahatsızlar" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinin ardından taraflardan gelen farklı açıklamalar üzerine, "Açıklamada farklılık varsa, bantları yayınlayın, Amerikalılar mahcup edin" şeklinde konuştu. 

BELEDİYE BAŞKANLARININ GÖREVDEN ALINMASI

Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında fark olduğunu belirterek, "Bu merkezi yönetimler yerel yönetimleri denetleyemez anlamına gelmez. Demokrasilerde her yöneticinin denetlenmesi gerekiyor. Biz hiçbir zaman denetlemelerden şikayet etmedik. Belediye başkanlarının büyük kısmı görevden alındıi zorla istifa ettirildi. Kim yapıyor Saray Hükümeti yapıyor" dedi.

Etiketler; #kemal kılıçdaroğlu #erdoğan #cumhuriyet halk partisi #donald trump #abd #türkiye #Afrin operasyonu #zeytin dalı harekatı
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