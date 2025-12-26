CHP lideri Özel, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın düzenlediği yeni yıl konserini yerinde izlemek amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'ya gitti.

Özgür Özel, KKTC’deki temasları kapsamında ilk olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Merkezini ziyaret etti. Burada, CTP Genel Başkanlığı görevine yeni seçilen Sıla Usar İncirli ile görüşen Özel, mevkidaşına hayırlı olsun dileklerini ileterek tebrikte bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERHÜRMAN MAKAMINDA AĞIRLADI

Parti ziyaretinin ardından CHP lideri, KKTC Cumhurbaşkanlığına geçti. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Özgür Özel'i makamında kabul etti. Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erhürman, Özel ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Başkentteki siyasi temaslarını tamamlayan Özgür Özel, görüşmenin ardından KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni yıl konserine katılarak etkinliği takip etti.