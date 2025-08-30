CHP lideri Özel’den Silivri çağrısı: “Tüm yargılamalar tutuksuz yapılsın ve canlı yayınlansın”

CHP Adana Gençlik Kolları tarafından başlatılan “Adana’dan Silivri’ye Özgürlük Yürüyüşü”ne katılan Özgür Özel, iddianamelerin geciktirilmesine tepki gösterdi.

Özel, şu ifadeleri kullandı: “İddianameyi yazmadan evvel Adana’dakilerin dosyasını Adana’ya, Adıyaman’dakilerin dosyasını Adıyaman’a yollayın. Aynı MHP’li belediyelere yaptığınız gibi. Belediye başkanlarımızı bir an önce serbest bırakın. Adana’nın iradesi Oya Başkan’ın, Kadir Başkan’ın ve Zeydan Başkan’ın belediyeleri yönetmesi yönündedir. Millet size 1,5 yıl önce kararını verdi, buna engel olamazsınız.”

Özel, Silivri’deki tüm davaların tutuksuz yapılması ve adil yargılama için dosyaların bağımsızlaştırılması gerektiğini vurguladı.

“YARGILAMALAR CANLI YAYINLANSIN”

Özel, davaların şeffaf yürütülmesi için canlı yayın talebinde de bulundu:

“Silivri’deki tüm yargılamaların TRT’den ve isteyen tüm kanallardan canlı yayınlanmasını istiyoruz. Milletimizin gözü önünde adil bir süreç yürütülmeli.”

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Özgür Özel, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan ve Atatürk’ün fotoğrafta yer almamasına yönelik paylaşımı değerlendirdi.

Özel, şunları söyledi: “O fotoğrafı öyle paylaşan beyler, eğer o fotoğraf olmasaydı bugün göndere çektiğimiz bayrak dalgalanmazdı, üzerlerindeki üniforma da olmazdı. Bu ülkenin yüzde 95’inden fazlası Atatürk’e saygı ve sevgi duyuyor. Atatürk’ün fotoğrafını paylaşımda Photoshop’layanları millet kalbinden silmiştir.”