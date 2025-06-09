CHP lideri Özgür Özel’den Ferdi Zeyrek'e veda: “En iyimizi, en çalışkanımızı kaybettik”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatı, siyaseti ve sevenlerini yasa boğdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, duygusal bir mesajla hem partisinin hem de kişisel dünyasının derin bir kayıp yaşadığını dile getirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
CHP lideri Özgür Özel’den Ferdi Zeyrek'e veda: “En iyimizi, en çalışkanımızı kaybettik”
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in geçirdiği elektrik kazası sonucu tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirmesi, başta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) camiası olmak üzere tüm Türkiye'yi derinden sarstı.

“NASIL YAZILIR BÖYLE BİR ACI BİLMİYORUM”

Özel, yaptığı paylaşımda duygu dolu ifadelere yer vererek, Zeyrek’in kaybını “bir kardeşin gidişi” olarak tanımladı. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Nasıl yazılır böyle bir acı bilmiyorum. Nasıl anlatılır bir kardeşin gidişi? En yakınımızı, en iyimizi, en çalışkanımızı yitirdik. Birlikte hayal kurduğum ve sonra o hayalleri birlikte gerçekleştirebildiğim bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim. İçimde nasıl söneceğini bilmediğim bir ateş var. Yüreğim yanıyor. Hepimizin başı sağ olsun."

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