CHP listelerini DEM'lilerle doldurdu

En çok dikkat çeken ilçeler Sancaktepe ve Esenyurt oldu. Sancaktepe'de CHP meclis üyesi listesi birinci sırasına Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Eş Sözcüsü Elif Gül konuldu. Gül, 2023'te seçim irtibat bürosunun açılışına katılmış ve açılışta "Biji serok Apo" sloganları atılarak Öcalan için doğum günü pastası kesilmişti.



Aynı ilçede 5. sıraya HDP İstanbul İl Yöneticisi Nevzat Kılıç, 7, 8 ve 10. sıralara da yine DEM Partili isimler yerleşitirildi.



Esenyurt'ta ise 10 DEM Partili isim CHP listelerinden meclis üyesi adayı oldu. CHP Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ahmet Özer'in de çözüm sürecini ve özerkliği savunan DEM Parti kontenjanından olduğu biliniyor.



Açık kaynak bilgilerine göre Tuzla'da da CHP meclis üyesi listesinin 3. sırasında 2014 ve 2019'da HDP Parti Tuzla Belediye Başkanı adayı olan Hasan Özdemir yer aldı. Aynı ilçede 2 Dem partili isim daha CHP listesinden aday oldu.



Eyüpsultan'da da benzer bir tablo var. CHP listesinin 3. sırası HDP'den Milletvekili adayı olan Servet Güzel'e verildi.



Aynı şekilde Üsküdar'da 2, Zeytinburnu'nda 1, Kartal, Sarıyer ve Maltepe'de de ikişer DEM Partili isim CHP listelerinde meclis üyesi adayı oldu.



Bu isimlerin meclis üyeliğine seçilmesi durumunda DEM Parti CHP'nin desteğiyle ilk kez İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde grup kurmuş olacak.