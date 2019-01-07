ABD deyince, CHP’de akan sular duruyor.
ABD’yi rahatsız edecek açıklamalardan kaçınılıyor.
Konuşanlar susturuluyor.
Kapalı kapılar arkasında yapılan “gizli görüşmeler” sıradanlaşmış. İş o hale gelmiş ki parti yönetiminde, milletvekili adayı belirlemede, ... “ABD kontenjanı” ifadeleri bile garip karşılanmıyor.
ABD dünyada da Ortadoğu’da da yeniliyor.
Ama CHP’de hâlâ, “ABD desteği olmadan Türkiye’de iktidar olunmaz”anlayışı hakim.
Bu nedenle kendini halka değil, “ABD’ye beğendirme” çabası öne çıkıyor.
Bu durum her alanda kendini gösteriyor.
S-400 TALEBİ
ABD, Türkiye’den Rusya ile yapılan S-400 anlaşmasını iptal etmesini istiyor. Bunun için her türlü tehdidi de yapıyor. Ekonomik krizin tetiklenmesinin arkasında bile bunun payı var.
AKP iktidarı, talebi reddetti. Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. “S-400’lerden geri dönüş yok” dedi.
CHP DEVREDE
İktidar ekonomik krize rağmen ABD’ye direnirken sürpriz bir gelişme yaşandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz baklayı ağzından çıkardı. Medyascope.tv’de S-400’lerle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Ana hatlarıyla şunları söyledi:
“Amerikan Patriot ile Rus S-400 hava savunma sistemleri bir arada olamaz.”
“S-400’leri iptal etmezsek Patriotlara izin çıkmaz”
“S-400’ler NATO ile uyumlu değil.”
“İkili yapı ortaya çıkar.”
“S-400’lerin hedefi hangi düşman algısı olacak.”
“S-400’ler Türkiye’nin güvenliğini zaafa uğratır.”
“S-400 yeniden gözden geçirilsin.”
“Vazgeçilsin.”
S-400’ler üzerinden ABD’ye göz kırptı.
Eskiden taban hassasiyeti yüksekti.
Son yıllarda o da törpülendi.
İTTİFAK
Son dönemde CHP-İYİ Parti-HDP ittifakı dikkat çekiyor.
İttifak S-400 konusunda da görüş birliği içinde.
HDP’li vekil Ömer Faruk Gergerlioğlu, S-400’ler konusunda Meclis’te İyi Parti ve CHP ile nasıl işbirliği yaptıklarını anlatmıştı.
S-400’leri “gereksiz” bulduklarını ifade etmişti.
KONUNUN UZMANI
Emekli Hava Tümgeneral Beyazıt Karataş.
Konunun uzmanı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz’ün açıklamalarını okumuş. “Ciddiye alınacak bir açıklama değil” dedi.
Sonra da Çeviköz’ün açıklamalarını birkaç cümle ile çürüttü:
“S-400’lerin NATO sistemleri ile uyumlu olmadığı baştan biliniyor”
“Bu kötü değil iyi bir şey.”
“Alternatif bir savunma sistemi.”
“Hava savunmamızda zafiyet yaratmaz.”
“Güvenlik sağlar.”
“Patriot alımı yanlış.”
“Hava savunmamızı ABD’ye bırakmak, kurda kuzu teslim etmektir.”
Sonra da FETÖ vurgusu yaptı.
“CHP 15 Temmuz’u hiç anlamamış. Hava savunmamız ABD’ye, CIA’ya emanet edilirse, gökyüzümüze FETÖ hakim olur” uyarısında bulundu.
SAĞLAM İSTİHBARAT
Daha önce de yazmıştım.
Yıllar önce Moskova, Pekin ve Tahran ziyaretlerimde gittiğim ülkelerin bürokrat ve diplomatları ile sohbet etmiştim.
Onlara, “AKP ve Erdoğan’a destek veriyorsunuz. Erdoğan ve AKP Amerikancı değil mi?” diye sormuştum.
Onlar da bana CHP’yi kastederek, “Muhalefet daha Amerikancı” demişlerdi.
Belli ki CHP yönetimini çok önceden analiz etmişler. Sağlam istihbarat almışlar.
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