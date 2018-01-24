"Terör odakları temizlenmez ise Gaziantep, Şanlıurfa ve Hatay da tehdit altına girebilir". CHP Milletvekili Dursun Çiçek, Türk ordusunun Afrin operasyonunu bu sözlerle değerlendirdi
"Afrin harekatı Türkiye'nin güvenliği için yapılıyor" dedi. İktidar, muhalefet demeden herkesin Mehmetçik'e destek vermesini istedi.
CHP Milletvekili Dursun Çiçek, Türk Ordusu'nun Afrin harekatını Ulusal Kanal'a değerlendirdi.
"Harekat gerekliydi" diyen Çiçek, yapılan operasyonun önemine dikkat çekti.
CHP Milletvekili Çiçek, herkesin Mehmetçik'in arkasında durması gerektiğini vurguladı.
HABER- KAMERA: BÜLENT ÜNAL
ulusal.com.tr
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