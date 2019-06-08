Geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden CHP Milletvekili Kazım Arslan, Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve çok sayıda siyasetçinin de katıldığı cenaze töreninde Arslan'ın ailesi göz yaşlarına hakim olamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu vefat eden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın eşi Nursel Arslan ve oğlu Mesut Can Arslan'la telefonla görüşerek taziyelerini iletti

Antalya'da geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren CHP Milletvekili Kazım Arslan, memleketi Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı.



Arslan için cenaze töreni Müftü Ahmet Hulisi Caminde düzenlendi. Eşi Nazife Arslan, hayat arkadaşının Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.



Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli Valisi Hasan Karahan ile siyaset ve sanat dünyasından isimler katıldı.



Arslan'ın ailesi taziyeleri kabul etti.



Arslan'ın naaşı, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Denizli Asri Mezarlığı'nda ebediyete uğurlandı.



65 yaşında vefat eden Arslan, evli ve iki çocuk babasıydı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Arslan, uzun yıllar avukatlık ve siyaset yapmıştı.



ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI TELEFONU



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu vefat eden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın eşi Nursel Arslan ve oğlu Mesut Can Arslan'la telefonla görüşerek taziyelerini iletti.



ulusal.com.tr

