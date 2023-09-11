CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'ya attığı iftiraya Diyarbakır Barosu'ndan skandal destek!

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tv100 canlı yayınında kahraman Mehmetçiği hedefine aldı. Ordumuza iftiralar attı.

PKK'nın ve ABD'nin propagandalarının sözcülüğüne kalkışan Tanrıkulu, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dil uzattı. FETÖ'cülerin darbe kalkışmasını 'TSK 15 Temmuz darbesini yapan değil midir?' diyerek 15 Temmuz darbesinin bastırılmasında kahramanca FETÖ'cülerle savaşan ordumuza iftira attı. Tanrıkulu ayrıca TSK'nın '15 köylüyü helikopterden attığı, köyleri yaktığı ve bombaladığı' iftirasını attı. Tanrıkulu, 'Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız' dedi.

CHP MİLLETVEKİLİ SEZGİN TANRIKULU'NUN TSK'YA ATTIĞI İFTİRAYA DİYARBAKIR BAROSU'NDAN SKANDAL DESTEK!

Diyarbakır Barosu, TSK'ye yönelik sözlerinin ardından hedef gösterilen ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında soruşturma başlattığı CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na yönelik saldırıları kınadı.

Diyarbakır Barosu'ndan yapılan açıklamada "Önceki dönem Baro Başkanlarımızdan ve Diyarbakır Milletvekili Av. Sezgin Tanrıkulu’na yönelik bir TV programında sarfettiği sözler nedeniyle eleştiri sınırını aşan ve hedef gösterici saldırıları kınıyoruz. Bu ve benzeri linç kampanyalarının neden olduğu sonuçları en acı şekilde yaşamış bir kurum olarak yetkilileri gerekli tedbirleri almaya ve herkesi sorumlu davranmaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

CHP'DEN AÇIKLAMA GECİKMEDİ!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Sezgin Tanrıkulu'nun TSK hakkındaki açıklamalarına ilişkin "Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Öztrak, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun katıldığı bir canlı yayında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında yaptığı açıklamaları eleştirdi. Öztrak, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, milletimizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri'ni töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez. Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir" dedi.

GELECEK PARTİSİ DE TANRIKULU'NUN YANINDA!



CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın, Tanrıkulu’nun "Türk Silahlı Kuvvetleri’ni töhmet altında bıraktığına" dair mesajını alıntılayan Gelecek Partisi Diyarbakır İl Başkanı Avukat Aydın Altaç ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Töhmet değil, tamamen gerçekler dile getirilmiştir" dedi.

Altaç, "Dünyadan ve gerçeklerden bihaber olan Ana Muhalefet Partisi’nin helalleşme politikasına bakar mısınız? AHİM ve Anayasa Mahkemesi’nin kararlarından geçen gerçeklere töhmet deniliyor" ifadesini kullandı.

HDP'DE DESTEĞİNİ ESİRGEMEDİ!

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun "Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı" sözleri Kılıçdaroğlu'na soruldu. Kılıçdaroğlu'nun Tanrıkulu'na destek çıkmayarak, "Biz TSK'nın hedef alınmasını kurumsal olarak asla doğru bulmayız. Konuyla ilgili açıklamayı parti sözcümüz yaptı. TSK bizim göz bebeğimizdir" açıklamasında bulunması HDP'yi harekete geçirdi. Geçtiğimiz seçim döneminde HDP ile işbirliği yapan ve pek çok konuda ortak siyasi çıkışlar yapan Kılıçdaroğlu ile HDP arasında Sezgin Tanrıkulu kavgası başladı.

HDP vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Kılıçdaroğlu 'TSK bizim gözbebeğimizdir' diyerek bütün katliamları sahiplenmiş oldu. Bunu da not edelim" derken, bir başka HDP vekili Sırrı Sakık ise "Biz de bu yalanlarla yüzleştik. Partine yalan söyledin, seni destekleyenlere yalan söyledin, bu halka yalan söyledin!" dedi. Öte yandan HDP eski vekili Sibel Yiğitalp ise "Sizden ne muhalefet olur ne iktidar" ifadelerini kullandı.