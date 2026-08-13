CHP milletvekili Yazgan'ın evindeki doğum günü kavgayla bitti

13 Ağustos 2026 tarihinde saat 03.15 sıralarında apartman sakinlerinin "kavga" ihbarı üzerine polis ekipleri adrese sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, darbedildiğini, cep telefonunun elinden alındığını ve saldırı sırasında görüntüsünün çekildiğini belirterek şikâyetçi oldu.

Ekiplerin evde yaptığı arama sonucunda milletvekiline ait cep telefonu buzdolabının altında bulunarak kendisine teslim edildi. Yaşananların ardından Yazgan, Emniyet Müdürlüğünde ifade vermek istemediğini beyan etti. Bunun üzerine milletvekilinin ifadesi emniyette alınamadı. Yazgan’ın gün içerisinde Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye davet edilerek ifadesine başvurulması planlanıyor.

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI SONRASI SKANDAL İDDİA

Olayın hemen ardından Nuh D., Begüm Ş. ve T.A. isimli üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve soruşturma kapsamında cep telefonlarına el konuldu. Tarafların eylemlerinin belirlenmesi amacıyla ifadeleri alınan şüpheliler, olay öncesinde bir doğum günü kutlaması yapıldığını, ardından T.A.’nın evine geçerek balkonda alkol alıp sohbet ettiklerini anlattı. Şüpheliler ifadelerinde kavganın, milletvekilinin ortamda bulunan bir kadına yönelik cinsel içerikli sözleri ve “birlikte olmak istediğine” ilişkin ifadeleri sonrasında çıktığını beyan etti. Beyanlara göre; Ahmet Baran Yazgan yanındaki kişiye, ev sahibi T.A.’yı kastederek onunla cinsel ilişkiye girmek istediğini söyledi ve diğer kişilerden evi terk etmelerini talep etti. Şüpheliler, bu sözlerin üzerine tartışmanın başladığını ve kavgaya dönüştüğünü, yaşanan arbede anlarının ise T.A. tarafından cep telefonuyla kayda alındığını savundu.

Soruşturma sürecinde T.A., kaydettiği görüntüleri kendi rızasıyla görevlilere izletti. Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’ın darbedildiğinin net olarak görüldüğü bu kayıtlar doğrudan soruşturma dosyasına alındı. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla el konulan dijital materyaller üzerindeki teknik incelemeler şu an devam ediyor. Öte yandan olayın cinsel taciz iddialarını barındıran boyutu için ayrı bir hukuki süreç işliyor. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin cinsel taciz beyanlarına yönelik bağımsız bir tahkikat yürütüyor. Elde edilen bulgular doğrultusunda Ahmet Baran Yazgan hakkındaki iddialara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere bir fezleke hazırlanacağı öğrenildi.

Yaralama olayıyla ilgili ana soruşturma ise şüpheli ifadeleri, telefon incelemeleri ve olay anına ilişkin görüntüler üzerinden çok yönlü olarak sürdürülüyor.