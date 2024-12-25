CHP MYK, olağanüstü toplanıyor! Gündemde asgari ücret var

2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlendiği açıklandı. Gelişme üzerine, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 2025 yılı asgari ücreti ile ilgili izlenecek yol haritasını belirlemek üzere olağanüstü toplantı kararı aldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
CHP MYK, olağanüstü toplanıyor! Gündemde asgari ücret var
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret miktarını kamuoyuna duyurdu. 2025 asgari ücretinin 22 bin 104 lira olduğu ifade edildi.

CHP MYK OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

2025 asgari ücretinin açıklanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) yeni bir karar geldi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 2025 yılı asgari ücreti ile ilgili izlenecek yol haritasını belirlemek üzere bugün olağanüstü toplanacak.

Yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Özgür Özel, açıklanan 2025 yılı asgari ücreti ile ilgili izlenecek yol haritasını belirlemek üzere MYK'yi bugün olağanüstü toplantıya çağırdı.

Toplantının, bugün saat 10.30'da parti genel merkezinde yapılacağı belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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