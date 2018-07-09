CHP Merkez Yönetim Kurulu bugün toplandı. 3 saat süren toplantının ardından kameralar karşısına geçen Parti Sözcüsü Bülent Tezcan yeni gelen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini eleştirdi. Yeni sistem için “Tarihin çöplüğünden çıkarılmış rejim.” DiyenTezcan, gündeme ilişkin açıklamalarda da bulundu.

CHP, Merkez Yönetim Kurulu toplantı. 3 saat süren toplantının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan kameralar karşısına geçti. Tezcan, parlamenter sistemi sona erdirecek olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ilişkin sert konuştu.Gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Tezcan, KHK ile çeşitli kurumlarda görev yapan 18 bin 632 personelin kamudan ihraç edilmesine ilişkin konuştu.Tezcan, ihraç edilenler arasında FETÖ’nün siyasi ayağında yer alanların olup olmadığını da sordu.Parti Sözcüsü, mezuniyet töreninde açtıkları pankart nedeni ile gözaltına alınan Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğrencileri üzerinden hükümete yüklendi.Ayrıca Tezcan, Çorlu'da meydana gelen ve 24 cana mal olan tren faciasına ilişkin de takipçisi olacağız mesajı verdi.