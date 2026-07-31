CHP MYK toplandı: 12 ile yeni il başkanı atandı

CHP Genel Merkezi, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, masadaki temel gündem maddelerinin orman yangınları, Terörsüz Türkiye süreci, ekonomik tablo ve parti içi meseleler olduğunu aktardı. Açıklamasına orman yangınlarından zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini sunarak başlayan Sarı, sahada alevlerle mücadele eden gönüllülere ve işçilere teşekkür etti.

12 İLDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Toplantının en somut çıktılarından biri teşkilatlardaki atama kararları oldu. Amasya, Artvin, Balıkesir, Burdur, Giresun, Çorum, Kars, Kastamonu, Kütahya, Rize, Trabzon ve Zonguldak illerine yeni başkanların görevlendirildiğini belirten Sarı, "Amasya ili için Emin Kalyoncu arkadaşımızı il başkanı olarak değerlendirmiş bulunuyoruz. Artvin ili için Ahmet Özdemir. Balıkesir ili için yine önceki dönem milletvekillerimizden Fikret Şahin arkadaşımız bu sorumluluğu üstlenecek. Burdur için Recep Mutlucan, Giresun ili için Ahmet Nejat Karaibrahim Çorum ilinde Tuncay Yılmaz Kars için Muhammed Baran Karahan , Kastamonu için Uğur Alemdar, Kütahya ili için Nihat Sargın, Rize için Muhittin Bayrak Trabzon'da Mustafa Gültekin, Zonguldak'ta Olcay Can Böylece 12 ilde bir değerlendirme yapmış olduk. Önümüzdeki günlerde boş bulunan diğer illere de değerlendirmelerimiz devam edecek ve biz önümüzdeki hafta sonu belki bir sonraki haftanın başı il başkanları toplantımızı gerçekleştireceğiz. Ağustos ayında da ilçelerle ilgili süreçler işleyecek." ifadelerini kullandı.

Parti içi meseleler kapsamında öne çıkan bir diğer konu, Parti Meclisi (PM) üyeleri Gül Çiftçi ve Selin Sayek Böke’nin Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edileceği iddialarıydı. Sarı, başka bir parti lehine faaliyet gösteren üyelerle ilgili net bir tutum sergileyeceklerini vurgulayarak süreci şu ifadelerle açıkladı: "Bir siyasal partinin üyesiyseniz o siyasal partinin üyelik sorumluluğuna uygun hareket etmeniz gerekir. Yani hem bir siyasal partinin içinde olup hem de başka bir siyasal partinin propagandasını yapamazsınız ya da o siyasal parti lehine çalışamazsınız. Bu her şeyden önce etik bir meseledir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin disiplin kurallarıyla da bu konu kayıt altına alınmıştır. Dolayısıyla biz bu konuyu da gündeme getirdik. Önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup onun üyesi olarak varlığını devam ettiren ancak başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımıza ilişkin bir disiplin süreci işleteceğiz"

Basın mensuplarının Gürsel Tekin'in il başkanlığı görevinden alındığına dair sorularını da yanıtlayan Sarı, durumu yalanlamadı ve konunun MYK masasına geldiğini belirtti: "Bu konuyla ilgili bir tartışma, bir gündem MYK'da oldu. Ancak bununla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız"

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ VE ÖZGÜR ÖZEL'E "HEZEYAN" TEPKİSİ

Toplantıda gündeme gelen 'Terörsüz Türkiye' sürecine dair yasal çerçevenin geciktiğini savunan Sarı, "Henüz tasarı önümüze gelmediği için tasarının içeriğine ilişkin söyleyecek fazla bir sözümüz yok. Ancak biz süreci takip ettiğimizi ve bu sürecin geciktiğini tekrar kayıt altına almak istiyoruz. CHP olarak komisyondaki raporumuzun arkasındayız. Bu konunun parlamento içinde şeffaf zeminlerde açık bir biçimde tartışılması gerektiğini ve bununla ilgili her türlü desteğin verileceğini de yine kayıt altına almak istiyoruz" dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in bir televizyon programında sarf ettiği "Mahkeme kararıyla atanmış bir yönetimi pozitif ya da negatif yönde muhatap alacak değiliz" şeklindeki sözleri de Sarı'nın hedefindeydi. Özel'in geçmişte CHP kadrolarında yer aldığını hatırlatan Sözcü Sarı, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhatap yapılması meselesi gerçekten son derece ironik. Türkiye'nin bütün siyasal dönüşümlerinde yer alan bütün dünyanın gıptayla baktığı ve bütün dünyanın muhatap olduğu bir partiyle, bu partinin içinden çıkan, bu partinin özgür ağırlığının bir parçası olan geçmişte ama şimdi bu partinin dışında siyaset yapan birinin hem de partinin yetkili organlarında ve kurullarında bulunan birinin bu partiyi muhatap almıyor oluşunu gerçekten büyük bir hezeyan olarak dinledik. Almayabilir. Kendisi böyle bir değerlendirme yapabilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin özgül ağırlığı ortadadır, açık açıktır, son derece nettir." ifadelerini kullandı.