CHP Niğde Milletvekili ve Emek Büroları Merkez Yöneticisi Ömer Fethi Gürer, emeklilerin durumu bir kez daha TBMM gündemine taşıdı. 17 yıldır AK Parti iktidarlarının emeklilere hayatı zehir ettiği görüşünü savunan Gürer, "Ülkemizde artık emekli olmakta, emekli yaşamakta eziyete dönüştürüldü" dedi.



Gürer dün yaptığı yazılı açıklamada Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), Aylık Bağlama Oranı (ABO) ile mağdur olanlar ve emeklilik sonrası düşük ücret ile yaşamsal sorunlar yaşayanları her aşamada Meclis gündemine taşıdığını, bakanlara soru önergesi yönelttiğini,Meclis araştırma önergeleri verdiğini anımsattı.



SIKINTI İÇİNDELER



"Emekli olmasına karşın geçim sıkıntısı nedeni ile iş arayan ve çalışan emekli sayısı milyonları aşmıştır" diyen Gürer, şunları aktardı:



"2000 öncesi, 2000 ile 2008 arası ve 2008 sonrası üç ayrı emekli maaşı alan kesim oluşmuştur. Aylık Bağlama oranının değişmesi, emekliyi daha mağdur duruma düşürmüştür. Emeklilikte yaşa takılanlarda büyük sıkıntı içindedir. Prim ve gün sayısı dolup yaşa takılanları AKP görmezden gelmektedir." Gürer, Emekliler için verdiği kanun tekliflerinin TBMM’de olduğunu hatırlatarak, "İntibak düzenlemesi, yakacak ve gıda yardımı, sağlıkta emeklilerimizin katkı payı ödememeleri, bayram ikramiyelerinin artırılması gibi birçok soruna çözüm getirecek kanun tekliflerimiz bir an önce görüşülmelidir, emeklilikte yaşa takılanların sorunları bir an önce çözülmelidir" dedi.



