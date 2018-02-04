CHP 36. Olağan Kurultayı ikinci gününde. Dün Genel Başkanlık seçimi yapıldı. Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarıştığı seçimde Kılıçdaroğlu 790 oy alarak yeniden Genel Başkan seçildi. Bugün ise Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapılacak.

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri için aday listeleri kesinleşti.



Ankara Spor Salonu'nda yapılan kurultayda, itiraz ve geri çekilmeler için verilen sürenin tamamlanmasının ardından kesinleşen listeler açıklandı.



Buna göre 60 kişilik PM üyeliği için 488, 15 kişilik YDK üyeliği için ise 108 aday yarışacak.



Kesinleşen listelerin ilan edilmesinin ardından seçim için hazırlıklara geçildi.



Ankara Spor Salonunda düzenlenen kurultayın son gününde, kayıtlı bin 226 delege, 60 kişilik PM ve 15 kişilik YDK üyelikleri için oy kullanacak.





CHP'nin 36. Olağan Kurultayı Ankara Spor Salonu'nda devam ediyor.

Kurultayın ikinci gününde 60 kişilik PM üyeleri ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) asıl ve yedek üyeleri seçimi gerçekleştirilecek.

Kayıtlı bin 226 kurultay delegesinin bulunduğu CHP'de, Parti Meclisi için rekor sayıda başvuru yapıldı. PM için 488, YDK için de 108 kişi başvuruda bulundu. Böylece kurultayda PM ve YDK için 596 kişi aday oldu.

Delegeler PM için aday listesinden en az 47 en fazla 52 adayın ismini işaretleyecek. BYKP'de ise 12 adaydan 8'i için işaretleme yapılacak.



BYKP listesi belli oldu

PM'ye Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'ndan (BYKP) girecek 8 kişi için genel başkan tarafından belirlenen 12 kişilik liste de açıklandı. Listede sanatçı Onur Akın ile mevcut genel başkan yardımcısı Lale Karabıyık da yer alıyor. Listede Haziran 2015'te MYK'dan istifa eden eski Genel Başkan Yardımcısı Burhan Şenatalar'ın ismi de bulunuyor.

Listede ayrıca Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, CHP İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Sibel Özdemir, Prof. Dr. Yüksel Taşkın, Prof. Dr. Fethi Açıkel, eski milletvekili Prof. Dr. Ayşe Eser Danışoğlu, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Doç. Dr. Yunus Emre, Prof. Dr. Ali Rıza Erbay ve CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, PM'ye girecek 8 üye adayı arasında yer verildi.



Sındır ve Cankurtaran aday olmadı

PM için CHP'nin mevcut Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyelerinden Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran ve Genel Sekreter Kamil Okyay Sındır aday olmadı. Sındır'ın yerel seçimlerde belediye başkanlığı şansını deneyeceği belirtiliyor.

MYK'nın diğer üyeleri Veli Ağbaba, Bülent Tezcan, Öztürk Yılmaz, Aykut Erdoğdu, Erdal Aksünger, Zeynep Altıok, Haluk Koç, Seyit Torun, Çetin Osman Budak ve Tekin Bingöl yeniden aday oldu.

Parti Meclisi için daha önce parti sözcülüğünden istifa eden İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ile Gürsel Tekin, Erdoğan Toprak, Sezgin Tanrıkulu, Mehmet Bekaroğlu, İlhan Cihaner ve Akif Hamzaçebi gibi isimler de aday oldu. Ayrıca milletvekillerinin tamamına yakının da aday olduğu gözlendi.

Kendisi gibi asker olan ve şehit edilen kardeşinin cenazesinde söylediği sözlerle gündeme gelen eski Yarbay Mehmet Alkan da adaylar arasında.



Delegeye toplu mesaj 50 lira

Adayların salondaki propaganda çalışmaları ise renkli görüntüler oluşturdu. Üzerinde adayların isim ve fotoğrafları olan tişörtler giyen, ellerinde pankartlar taşıyan partililer, destek için delegelerin arasında dolaştı.

Bu arada salonda "delegelere toplu mesaj" hizmeti veren firma temsilcileri de bulunuyor. Bin 226 delegeye toplu mesaj göndermenin bedeli ise 50 lira.

Salonda farklı "anahtar liste"ler de dağıtılmaya başlandı ancak henüz Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce'nin listeleri açıklanmadı.

